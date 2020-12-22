Названа дата открытия музея Бродского «Полторы комнаты» в доме Мурузи на Литейном проспекте

Тестовое открытие музея-квартиры Иосифа Бродского в доме Мурузи состоялось в конце января 2020 года, позже там планировали проводить частные экскурсии. Официальное открытие было запланировано на 24 мая, к 80-летию со Дня рождения поэта и Нобелевского лауреата, однако было отложено из-за пандемии коронавируса.

Сейчас в музее идут последние приготовления к возобновлению экскурсий, и уже в эту пятницу, 25 декабря, первые посетители попадут в «Полторы комнаты». С 30 декабря по 10 января музей уйдет на «вынужденные каникулы» в связи с «новогодними» ограничениями по коронавирусу в Петербурге. До этого времени петербуржцы смогут попасть в «Полторы комнаты» — продажа билетов уже открыта.

Открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского.