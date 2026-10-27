Премьера на сцене БДТ! Самодуров, Радев и Варнава поставили балеты для танцовщиков Context Дианы Вишневой

Вечер одноактных балетов в постановке трех знаковых для современного российского танца хореографов.
Слава Самодуров, Кирилл Радев и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимир Варнава создали три спектакля для танцовщиков труппы Context, объединенных в одну программу. В вечере заняты Арина Ахметова, Ангелина Боярко, Маргарита Гладышева, Даниил Кирилко, Юлия Китик, Алина Костарева, Рената Назметдинова, Карина Одинцова, Роман Осипов, Любовь Савчук, Файзулло Файзуллоев, Марк Феофилов и Илья Шумилов.
Кирилл Радев готовит «Коло» на оригинальную партитуру композитора Андрея Чапорова. Идея спектакля строится на метафоре славянского обрядового круга коло. Циклы природы хореограф соотносит с фазами человеческой жизни, превращая действие в танцевальный хоровод времени.
Владимир Варнава также обратился к народной памяти. Его спектакль Ostov для шести танцовщиков труппы Context поставлен на семь хоровых произведений из кантаты Георгия Свиридова «Курские песни». Героев своей танцевальной миниатюры постановщик переносит в ностальгическое пространство леса, рассматривая их, как биологические организмы через микроскоп.
Отдельным экспериментом для артистов труппы Context станет первая работа со Славой Самодуровым, известным своими неоклассическими постановками. В его постановке без названия также имеются фольклорные реминисценции, но в основе — южноамериканские: на сюиту «Тоска по Бразилии» композитора Дариюса Мийо.
Два вечера одноактных балетов «Самодуров. Радев. Варнава» пройдут в БДТ имени Товстоногова 16 и 17 декабря. Продолжительность программы составляет примерно 60 минут.
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