Премьера на сцене БДТ! Самодуров, Радев и Варнава поставили балеты для танцовщиков Context Дианы Вишневой

Кирилл Радев готовит «Коло» на оригинальную партитуру композитора Андрея Чапорова. Идея спектакля строится на метафоре славянского обрядового круга коло. Циклы природы хореограф соотносит с фазами человеческой жизни, превращая действие в танцевальный хоровод времени.

Владимир Варнава также обратился к народной памяти. Его спектакль Ostov для шести танцовщиков труппы Context поставлен на семь хоровых произведений из кантаты Георгия Свиридова «Курские песни». Героев своей танцевальной миниатюры постановщик переносит в ностальгическое пространство леса, рассматривая их, как биологические организмы через микроскоп.

Отдельным экспериментом для артистов труппы Context станет первая работа со Славой Самодуровым, известным своими неоклассическими постановками. В его постановке без названия также имеются фольклорные реминисценции, но в основе — южноамериканские: на сюиту «Тоска по Бразилии» композитора Дариюса Мийо.