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Премьера на сцене БДТ! Самодуров, Радев и Варнава поставили балеты для танцовщиков Context Дианы Вишневой

Вечер одноактных балетов в постановке трех знаковых для современного российского танца хореографов.

Труппа Context для июльского номера журнала Собака.ru, 2026 год

Труппа Context для июльского номера журнала Собака.ru, 2026 год

Слава Самодуров, Кирилл Радев и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимир Варнава создали три спектакля для танцовщиков труппы Context, объединенных в одну программу. В вечере заняты Арина Ахметова, Ангелина Боярко, Маргарита Гладышева, Даниил Кирилко, Юлия Китик, Алина Костарева, Рената Назметдинова, Карина Одинцова, Роман Осипов, Любовь Савчук, Файзулло Файзуллоев, Марк Феофилов и Илья Шумилов.

Владимир Варнава для ТОП50-2023

Владимир Варнава для ТОП50-2023

Кирилл Радев готовит «Коло» на оригинальную партитуру композитора Андрея Чапорова. Идея спектакля строится на метафоре славянского обрядового круга коло. Циклы природы хореограф соотносит с фазами человеческой жизни, превращая действие в танцевальный хоровод времени.

Владимир Варнава также обратился к народной памяти. Его спектакль Ostov для шести танцовщиков труппы Context поставлен на семь хоровых произведений из кантаты Георгия Свиридова «Курские песни». Героев своей танцевальной миниатюры постановщик переносит в ностальгическое пространство леса, рассматривая их, как биологические организмы через микроскоп.

Отдельным экспериментом для артистов труппы Context станет первая работа со Славой Самодуровым, известным своими неоклассическими постановками. В его постановке без названия также имеются фольклорные реминисценции, но в основе — южноамериканские: на сюиту «Тоска по Бразилии» композитора Дариюса Мийо.

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Два вечера одноактных балетов «Самодуров. Радев. Варнава» пройдут в БДТ имени Товстоногова 16 и 17 декабря. Продолжительность программы составляет примерно 60 минут.

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