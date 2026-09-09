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Встреча с прима-балериной Дарьей Павленко пройдет в «Подписных изданиях»

Экс-этуаль Мариинского театра расскажет о своем пути в хореографии 16 сентября.

Фото: Ксения Ващенко

16 сентября в книжном магазине «Подписные издания» пройдет встреча с прима-балериной, экс-этуалью Мариинского театра Дарьей Павленко. В беседе примут участие искусствовед Полина Павлович и филолог Екатерина Баева.

Дарья Павленко окончила Академию Русского балета имени Вагановой, училась у балерин Ольги Искандеровой и Елены Евтеевой. В 1996 году Павленко приняли в балетную труппу Мариинского театра, а в 2004-м она официально получила звание прима-балерины. В 2018 году Дарья простилась со сценой Мариинки, после чего стала резиденткой Танцтеатра Пины Бауш в Вуппертале.

Сентябрьскую встречу в «Подписных» приурочили к показу экспериментального спектакля «До поезда осталось» 28 сентября на сцене БДТ. Гастрольная постановка компании 2sisters по мотивам финала «Анны Карениной» исследует распад личности, изнанку светской жизни, роковую страсть и разрыв семейных связей. Павленко исполняет главную партию.

Паблик-ток с Дарьей посвятят ее пути, классике и современной хореографии, а также роли литературы в театре. Павленко расскажет о работе с толстовским текстом, сочетании драматического театра и балета.

Диалог с примой состоится 16 сентября в 19:00 на Литейном, 57. Вход свободный, нужна регистрация.

16+

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