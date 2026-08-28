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Диана Вишнева, Фарух Рузиматов, Мария Абашова снимаются в документальном фильме о враче Александре Мещерине

Главный герой проекта «Кто движет солнце и светила» сотрудничал с Мариинским театром, Михайловским театром и Академией Русского балета имени Вагановой, а сейчас служит в Театре балета Бориса Эйфмана.

Дарья Павленко и Диана Вишнева
Фото: Полина Набока

Дарья Павленко и Диана Вишнева

В Петербурге снимают документальный фильм «Кто движет солнце и светила» о травматологе Александре Мещерине, который много лет работает с артистами городской балетной сцены. Своими историями о помощи врача поделятся прима-балерина Диана Вишнева, экс-премьер Мариинского театра Фарух Рузиматов, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова, артист и балетмейстер Леонид Сарафанов, солисты Театра Бориса Эйфмана Олег Марков и Любовь Андреева. Режиссером проекта выступила Мила Комракова.

Александру Мещерину 72 года. В разные годы врач работал с Мариинским театром, Михайловским театром и Академией Русского балета имени Вагановой. В данный момент он служит в Театре балета Бориса Эйфмана. Фильм осветит работу доктора за кулисами и на консультациях, а также его повседневную жизнь.

Режиссер Комракова прежде уже обращалась к балету: в ее картине «Кошки. Зачем они нужны?» приняли участие артисты Олег Габышев и Любовь Андреева. В своем кино постановщица использует современные технологии, чтобы подчеркнуть пластику тел и драматургию пауз.

Дата премьеры «Кто движет солнце и светила» станет известна позже.

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