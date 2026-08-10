Фестиваль хореографии Context. Diana Vishneva закроет летний сезон в Новой Голландии

22 и 23 августа фестиваль Context. Diana Vishneva проведет дни танца в Новой Голландии. Труппа завершит летний сезон вечером хореографии из шести номеров в постановке Павла Глухова, Олега Клевакина, Алексея Рукинова и Артема Хромых. 23 августа состоится спецпоказ фильма Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» — историческую трагикомедию представят и обсудят кинокритик Егор Москвитин, оператор Батыр Моргачев, шеф-редактор медиа «КиноТВ» Ярославна Фролова и танцовщица труппы musicAeterna Dance Айсылу Мирхафизхан.

Прима Мариинского театра Диана Вишнева основала именной ежегодный фестиваль современного танца в 2013 году. В разные годы на нем побывали постановки Иржи Килиана, Пола Лайтфута и Соль Леон, труппы Марты Грэм и Introdans. Главная задача Дианы — поддержка молодых российских хореографов и развитие собственной труппы.

Труппа Context возникла в 2022 году. От проекта к проекту танцовщики взаимодействуют с разными хореографами, совершенствуют исполнительское мастерство и развивают индивидуальный танцевальный почерк.

На вечере танца 22 августа Context и приглашенные артисты выступят с импровизацией под диджей-сет артистов труппы Саши Носова и Ангелины Боярко. Также в программе — «Объект T.E.L.O» Павла Глухова, «Офис» Олега Клевакина, «Последняя спичка» Алексея Рукинова, «Двойник» Олега Клевакина и Артема Хромых и экспериментальный номер «Дуэт», который артисты труппы ставили друг для друга.

Дополнит афишу открытая практика движения с Артемом Хромых и труппой Context. 23 августа в 11:00 на большом газоне все желающие смогут исследовать возможности тела через задания на импровизацию под сет Саши Носова и Ангелины Боярко.

Context. Diana Vishneva пробудет в Новой Голландии 22 и 23 августа. Бесплатная регистрация на кинопоказ и практику, а также билеты на вечер хореографии доступны на сайте острова.

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