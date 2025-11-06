Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Балет

Премьеру драмбалета «Поликушка» в постановке Джоны Пол Кука посвятили Владимиру Шклярову

Сценическую адаптацию повести Льва Толстого о незадачливом крестьянине привез с гастролями Севастопольский государственный театр оперы и балета.

11 и 12 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоится премьера драмбалета «Поликушка» в постановке британского хореографа Джоны Пол Кука. 

Показы посвятили памяти премьера Мариинского Владимира Шклярова, под которого специально собиралась ведущая партия. Как отмечают в театре: «человеческие качества, его виртуозная техника и широкий диапазон актерских возможностей – от трагического до комического – должны были оживить придать образу Поликея жизненность и многомерность».

«Поликушка» построен по классической для Кука схеме — синтезе танца, музыки, вокала, слова и света. Одним из новаторский решений хореографа стало привлечение Хора Московского Сретенского монастыря, который выступил не только в качестве музыкального сопровождения, но и станет одним из действующих лиц постановки. На сцене Мариинского прозвучат русские народные, казачьи и военно-патриотические песни, исполняемые а капелла, а также редкие камерно-инструментальные и фортепианные произведения Сергея Рахманинова. Композиции исполнят пианисты Артем Абашев, Мария Скоробогатова, скрипач Сергей Сухобрусов и солисты Московского молодежного камерного оркестра.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

«В „Поликушке“ глубина повести Льва Толстого находит новое звучание через выразительный язык современной хореографии, гениальную музыку Сергея Рахманинова и проникновенное исполнение старейшего певческого коллектива России — Хора Сретенского монастыря. Мы надеемся, что балет „Поликушка“ отзовется в ваших сердцах и оставит самые яркие впечатления!» — говорит художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

Музыкальный руководитель спектакля — Артем Абашев, сценограф и художник по костюмам — Ольга Скурихина, художник по свету — Андрей Костюченков, видеохудожник — Станислава Аитова.

