11 и 12 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоится премьера драмбалета «Поликушка» в постановке британского хореографа Джоны Пол Кука.

Показы посвятили памяти премьера Мариинского Владимира Шклярова, под которого специально собиралась ведущая партия. Как отмечают в театре: «человеческие качества, его виртуозная техника и широкий диапазон актерских возможностей – от трагического до комического – должны были оживить придать образу Поликея жизненность и многомерность».

«Поликушка» построен по классической для Кука схеме — синтезе танца, музыки, вокала, слова и света. Одним из новаторский решений хореографа стало привлечение Хора Московского Сретенского монастыря, который выступил не только в качестве музыкального сопровождения, но и станет одним из действующих лиц постановки. На сцене Мариинского прозвучат русские народные, казачьи и военно-патриотические песни, исполняемые а капелла, а также редкие камерно-инструментальные и фортепианные произведения Сергея Рахманинова. Композиции исполнят пианисты Артем Абашев, Мария Скоробогатова, скрипач Сергей Сухобрусов и солисты Московского молодежного камерного оркестра.