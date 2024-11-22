«Ушел принц русского балета»: Валерий Гергиев, Диана Вишнева, Юрий Смекалов и Владимир Варнава прощаются с Владимиром Шкляровым

21 ноября в Белом фойе Мариинского театра сотни людей пришли проститься и проводить в последний путь заслуженного артиста России, премьера Владимира Шклярова. Коллеги по театру, товарищи и близкие друзья с теплотой вспоминали Володю и его редкий талант.
Среди тех, кто в тот день оказался в Белом фойе были Валерий Гергиев, Владимир Кехман, Диана Вишнева, Алла Сигалова, Юрий Смекалов, бывшая супруга премьера Мария Ширинкина и многие другие.
Валерий Гергиев
Глава Мариинского и Большого театров
«Эта потеря обрушилась на всех людей балета во всем мире. Мы получаем огромные количество соболезнований и очень горюем, что не смогли предотвратить ход событий. Эти дни очень горькие для всего коллектива Мариинского театра. Многое было сделано Владимиром, очень многое еще должно было быть сделано. Мы будем делать все, чтобы театр был таким, каким бы его хотел видеть Володя. Я сам потрясен, думаю, все потрясены».
Борис Пиотровский
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
«Его уход — чудовищная утрата для культуры не только нашего города, но всей страны. Всего мира. Большой артист, он всю свою жизнь посвятил балету и более 20-ти лет служению Мариинскому театру. Влюбил в танец сотни молодых ребят, начинающих танцовщиков, для которых он был и навсегда останется источником вдохновения и примером.
Молодой, яркий, талантливый, Владимир стал символом, настоящим бриллиантом петербургской культуры. Проститься с ним сегодня пришли тысячи людей — коллеги, педагоги, друзья и поклонники. Светлая память».
Диана Вишнева
Прима-балерина Мариинского театра
«Страшная трагедия. Только слезы и тяжелая печаль. Дорогой Володя… Невозможно осознать, так рано и так несправедливо. Огромная трагедия для нашего театра, общее горе и опустошение… Светлый и обаятельный, дарящий свое тепло и свет. Всегда с улыбкой и задором. Ищущий и поэтому открытый новому, тянущийся к новым людям, новому творчеству и экспериментам. Обожаемый зрителем. Любимый партнер для многих и многих балерин. Мой прекрасный Ромео и смелый Принц в Золушке. Самый любящий папа. Сил семье преодолеть и пройти. Покойся с миром».
Юрий Смекалов
Режиссер и хореограф
«Очень тяжелый день. Володя — это всегда про радость, про лучезарный свет. Даже сегодня утром вышло солнце: мне кажется, он улыбается нам с небес. Он уникальный танцовщик, он обладал искрометным чувством юмора, был любящим отцом, обладал феноменальной памятью, запоминая цитаты из советских фильмов. Он жил как рок-звезда и ушел от нас как рок-звезда, громко хлопнув дверью. Почему же Всевышний забирает души, которые делают нашу жизнь мирскую красивее, ярче, одухотвореннее? Вечная память, мой дорогой друг».
Владимир Варнава
Режиссер и хореограф
«Володя. До свидания. Петрушка вывернутый наизнанку, и Моцарт с детскими глазами, и все другие. Я уже скучаю не по ним, а по тебе, братик. Пусть тебе будет хорошо и спокойно. Легких ножек, Володь».
Алена Мельникова
Гастро-продюсер
«Сегодня мир прощается с Володей Шкляровым — гениальным танцовщиком, премьером Мариинского театра и нашим другом. Звучат последние овации.
Володя вошел в историю мирового балета, но мне хочется запомнить его и вне сцены…
Воспоминание #1. В октябре 2017 года мы потеряли отца. Володя пригласил нас — меня, маму и сестру на балет «Щелкунчик» 31 декабря. Это был мой первый новогодний спектакль. Мы сидели в ложе «О», той самой, что на сцене. Это было великолепно. Волшебно. Я никогда не была так близко. В тот момент я поняла, что артисты балета действительно играют. Ранее я никогда об этом не задумывалась.
Воспоминание #2. В июне 2022 года, уставшие от локдауна и пандемии, мы арендовали яхту и отправились в море. Навигации не было, залив и акватория Невы были пусты. Мы слушали музыку, пили вино и разговаривали. Володя позировал, смеялся, пританцовывал. Ему так шло небо и горизонт. Это было счастье.
Воспоминание #3. Август 2022 года. «Аленушка, а рыбку можно? Мы с Машей едем к вам!» Помню, было тепло. Мы долго сидели после закрытия. Все уставшие, но было светло и очень-очень хорошо.
Дорогой Володя, продолжай свой полет кометы. Мы помним. Мы любим. Мы аплодируем».
Данила Корсунцев
Педагог-репетитор
«Я должен был быть рядом, поддерживать тебя, но я надеялся, что делал всё по максимуму, — я думал, это временная проблема, и дальше твой творческий путь продолжится. Прости, что я не доделал то, что должен, и в нужный момент не был рядом».
Напомним, Владимир Шкляров погиб 16 ноября, премьер Мариинского театра выпал из окна. Артиста захоронили на Смоленском православном кладбище. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира.
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