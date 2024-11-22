«Ушел принц русского балета»: Валерий Гергиев, Диана Вишнева, Юрий Смекалов и Владимир Варнава прощаются с Владимиром Шкляровым

Гастро-продюсер

«Сегодня мир прощается с Володей Шкляровым — гениальным танцовщиком, премьером Мариинского театра и нашим другом. Звучат последние овации.

Володя вошел в историю мирового балета, но мне хочется запомнить его и вне сцены…

Воспоминание #1. В октябре 2017 года мы потеряли отца. Володя пригласил нас — меня, маму и сестру на балет «Щелкунчик» 31 декабря. Это был мой первый новогодний спектакль. Мы сидели в ложе «О», той самой, что на сцене. Это было великолепно. Волшебно. Я никогда не была так близко. В тот момент я поняла, что артисты балета действительно играют. Ранее я никогда об этом не задумывалась.

Воспоминание #2. В июне 2022 года, уставшие от локдауна и пандемии, мы арендовали яхту и отправились в море. Навигации не было, залив и акватория Невы были пусты. Мы слушали музыку, пили вино и разговаривали. Володя позировал, смеялся, пританцовывал. Ему так шло небо и горизонт. Это было счастье.

Воспоминание #3. Август 2022 года. «Аленушка, а рыбку можно? Мы с Машей едем к вам!» Помню, было тепло. Мы долго сидели после закрытия. Все уставшие, но было светло и очень-очень хорошо.

Дорогой Володя, продолжай свой полет кометы. Мы помним. Мы любим. Мы аплодируем».