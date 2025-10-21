Вышел трейлер исторической драмы о Ленинградском зоосаде во время блокады «Красавица»

В основу сюжета легла реальная история смотрительницы зоосада Евдокии Дашиной (Юлия Пересильд), которая в осажденном городе спасала животных. Ее самым главным подвигом стало сохранение жизни бегемотихи Красавицы — самого известного обитателя зоосада. Под непрекращающимися обстрелами она находила 40 кг пищи и 400 литров воды ежедневно, чтобы животное выжило.
Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.
Съемки фильма проходили в сотрудничестве с с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и консультантами-историками. Сам Ленинградский зоосад построили на территории сада при Академии художеств. А декорации зоосада (вольеры, домики, ворота) воссоздали с высокой точностью по архивным фотографиям.
Интересный факт: создатели картины принципиально работали не с частными зоопарками, а с питомниками, частными приютами и хосписами. А главной установкой режиссера стало уважительное отношение к животным — это было главным правилом на площадке.
В исторической драме режиссера Антона Богданова сыграли Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин и другие. Вместе с режиссером над сценарием работали Александра Ильина, Артем Михайлов, Дмитрий Пинчуков. Оператор — Михаил Милашин. Производством занимаются студии Проспект Мира и Pandora Film. Прокатывает фильм Вольга.
Премьера в кинотеатрах — 19 февраля 2026 года.
12+
