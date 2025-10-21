Вышел трейлер исторической драмы о Ленинградском зоосаде во время блокады «Красавица»

Съемки фильма проходили в сотрудничестве с с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и консультантами-историками. Сам Ленинградский зоосад построили на территории сада при Академии художеств. А декорации зоосада (вольеры, домики, ворота) воссоздали с высокой точностью по архивным фотографиям.

Интересный факт: создатели картины принципиально работали не с частными зоопарками, а с питомниками, частными приютами и хосписами. А главной установкой режиссера стало уважительное отношение к животным — это было главным правилом на площадке.