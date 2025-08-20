Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Балет

Юрий Смекалов прыгает через разведенный Биржевой мост. Смотрим тизер клипа Bearwolf «Ты непобедим» в аранжировке Therr Maitz

Никаких CGI, только натурные съемки! В ролике хореограф пластически переосмысляет подвиг космонавтов «Роскосмоса» на МКС. Не повторяйте в домашних условиях!

Клип на композицию певицы Bearwolf «Один в поле воин» выпустят к 20-летию «Триколор». В ролике по-настоящему звездный состав: главную роль сыграет артист балета, хореограф и руководитель «МЭД» объединения Юрий Смекалов, а аранжировку Антона Беляева (Therr Maitz) исполнит Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra. Автором идеи выступил Федор Кан, а производством занималась STORM Production. Режиссер-постановщик — Иван Оганесов.

Главная особенность проекта в том, что большая часть зрелищных сцен была снята без использования компьютерной графики и искусственного интеллекта. Масштабные натурные съемки проходили на уникальных локациях: разведенном Биржевом мосту в Петербурге, Центре подготовки управления полетами «Роскосмос», сцене театра Комиссаржевской, самой большой дозвуковой аэродинамической трубе в Европе Т-101 Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского. Получилось даже показать реальные кадры с МКС.

«Это сон наяву, творческий сюрреализм — мой реальный прыжок через разведенный Биржевой мост в Петербурге, который мы снимали на протяжении двух с половиной часов», — поделился Смекалов. 

Премьера — 22 августа.

