Клип на композицию певицы Bearwolf «Один в поле воин» выпустят к 20-летию «Триколор». В ролике по-настоящему звездный состав: главную роль сыграет артист балета, хореограф и руководитель «МЭД» объединения Юрий Смекалов, а аранжировку Антона Беляева (Therr Maitz) исполнит Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra. Автором идеи выступил Федор Кан, а производством занималась STORM Production. Режиссер-постановщик — Иван Оганесов.

Главная особенность проекта в том, что большая часть зрелищных сцен была снята без использования компьютерной графики и искусственного интеллекта. Масштабные натурные съемки проходили на уникальных локациях: разведенном Биржевом мосту в Петербурге, Центре подготовки управления полетами «Роскосмос», сцене театра Комиссаржевской, самой большой дозвуковой аэродинамической трубе в Европе Т-101 Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского. Получилось даже показать реальные кадры с МКС.

«Это сон наяву, творческий сюрреализм — мой реальный прыжок через разведенный Биржевой мост в Петербурге, который мы снимали на протяжении двух с половиной часов», — поделился Смекалов.

Премьера — 22 августа.