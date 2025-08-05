Борис Эйфман представит новую редакцию «Красной Жизели» о русской балерине Спесивцевой на сцене Александринского театра

«Мы покажем не просто восстановленный спектакль, а абсолютно оригинальный, новый балет на уже ранее исследованную мною тему», — подчеркивает хореограф.
26, 27 и 28 августа на сцене Александринского театра впервые спустя 28 лет Академический театр балета Бориса Эйфмана представит обновленную версию «Красной Жизель» — балета-посвящения русской балерине Ольге Спесивцевой. В основе сюжета — драматическая судьба исполнительницы: революционные волнения, эмиграция во Францию, политические репрессии, тяжесть славы и личные драмы. Потрясения сопроводили балерину еще на 20 лет — долгие годы она вынуждена была провести в психиатрической клинике. Отсылка к красному в названии балета не случайна. Цвет напоминает о кровавых событиях революции — фатуму, преследовавшему Спесивцеву всю жизнь. Эмиграция не принесла ей покоя — разочарования в творчестве и любви привели к окончательному душевному краху. Арка главной героини балета «Жизель» (предательство, безумие и потеря себя) сплелась с судьбой исполнительницы — партия буквально поглотила личность Ольги. В двухактном балете поженили классическую хореографию и черты психологического театра под музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе.
Основным отличием премьеры от оригинальной постановки станет хореографическая партитура, обновленная сценография и костюмы художника Вячеслава Окунева, свет в исполнении Глеба Фильштинского.
Балетмейстер, художественный руководитель театра:
Наш спектакль посвящен Ольге Спесивцевой, одной из величайших балерин XX века. Я был потрясен, узнав детали ее жизни: уникальная актриса, обласканная славой, боготворимая поклонниками и критиками, 20 лет провела в клинике для душевнобольных под Нью-Йорком, оказавшись абсолютно одинокой и бесправной! И те трагические эмоции, что я испытал, стали импульсом для создания спектакля. Это не иллюстрация биографии Спесивцевой, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию, переживших трагический исход. Спесивцева была гениальной Жизелью. Балерина настолько глубоко погрузилась в мир своей героини, что ей уже не хватило сил вернуться обратно, в реальную жизнь: судьба Жизели стала и ее судьбой. Но роковую роль в жизни Спесивцевой сыграло и то, что, будучи прима-балериной, она оказалась вовлечена в кровавые события революционного Петрограда, и этот красный знак, как знак судьбы, преследовал и мучил ее. Эмиграция принесла не только разочарования — как творческие, так и личные — но и наполнила жизнь Спесивцевой еще большими трагедиями, что привело, в конечном итоге, к катастрофе. Создавая этот спектакль, мы хотели, чтобы балетный театр отдал дань памяти Ольге Спесивцевой — великой балерине с трагической судьбой.
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