Борис Эйфман представит новую редакцию «Красной Жизели» о русской балерине Спесивцевой на сцене Александринского театра

26, 27 и 28 августа на сцене Александринского театра впервые спустя 28 лет Академический театр балета Бориса Эйфмана представит обновленную версию «Красной Жизель» — балета-посвящения русской балерине Ольге Спесивцевой. В основе сюжета — драматическая судьба исполнительницы: революционные волнения, эмиграция во Францию, политические репрессии, тяжесть славы и личные драмы. Потрясения сопроводили балерину еще на 20 лет — долгие годы она вынуждена была провести в психиатрической клинике. Отсылка к красному в названии балета не случайна. Цвет напоминает о кровавых событиях революции — фатуму, преследовавшему Спесивцеву всю жизнь. Эмиграция не принесла ей покоя — разочарования в творчестве и любви привели к окончательному душевному краху. Арка главной героини балета «Жизель» (предательство, безумие и потеря себя) сплелась с судьбой исполнительницы — партия буквально поглотила личность Ольги. В двухактном балете поженили классическую хореографию и черты психологического театра под музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе.

Основным отличием премьеры от оригинальной постановки станет хореографическая партитура, обновленная сценография и костюмы художника Вячеслава Окунева, свет в исполнении Глеба Фильштинского.