Рената Шакирова, Дарья Павленко и Александр Сергеев выступят на сцене БДТ в рамках «Моя Майя» — масштабного проекта к 100-летию Плисецкой

Среди хайлайтов «Моя Майя» — премьеры: сольный номер в постановке Александра Сергеева (в его же исполнени) на музыку Сен-Санса «Лебедь» и в оригинальной транскрипции Ивана Александрова, миниатюра Александра Омара на музыку Чарли Чаплина из фильма «Огни рампы», сольник Ивана Кузнецова по образу Федры на музыку Жюля Массне, а также постановки Максима Севагина и Максима Петрова.

Премьеры прозвучат в сопровождении культовых хореографических фрагментов: па-де-де из «Лебединого озера», сцены из «Кармен-сюиты» Бизе–Щедрина, «Гибель розы» Малера в хореографии Ролана Пети, номеров из «Лауренсии» и «Дон Кихота».

«Плисецкая ушла, но ее танец продолжает жить — в теле, в интонации, в памяти тех, кто сегодня выходит на сцену. Ее пластика и сила остаются эталоном как для тех, кто уже танцует, так и для тех, кто делает первые па в зале», — отмечает хореограф Александр Омар.

В программе возможны изменения. Точный состав исполнителей будет объявлен позднее.

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