Рената Шакирова, Дарья Павленко и Александр Сергеев выступят на сцене БДТ в рамках «Моя Майя» — масштабного проекта к 100-летию Плисецкой

Это попытка проанализировать творчество легенды мирового балета языком современной хореографии.
9 и 10 сентября на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова состоится премьера «Моя Майя» — национального хореопроекта, посвященного легенде мирового балета Майе Плисецкой. В афише — пять мини-постановок–«сценических откликов на образ» артистки от ведущих российских хореографов: Александра Сергеева из Мариинского театра, Александра Омара из Михайловского, Ивана Кузнецова из Ростовского музыкального театра, Максима Севагина из Немировича-Данченко и Максима Петрова из «Урал Балета». Гала-концерты соберут оригинальные постановки и известные фрагменты из репертуара балерины. Художественный руководитель проекта — Александр Сергеев.
На сцену БДТ выйдут солисты Большого, Мариинского, Станиславского и Немировича-Данченко, театра «Урал Опера Балет», Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, Ростовского музыкального театра. Среди них — прима-балерина Мариинского театра (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025) Рената Шакирова, солист Мариинского театра Александр Сергеев, экс-этуаль Мариинки и резидентка культового Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко (и также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в дуэте с Дианой Вишневой), а также ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев.
Александр Сергеев
Среди хайлайтов «Моя Майя» — премьеры: сольный номер в постановке Александра Сергеева (в его же исполнени) на музыку Сен-Санса «Лебедь» и в оригинальной транскрипции Ивана Александрова, миниатюра Александра Омара на музыку Чарли Чаплина из фильма «Огни рампы», сольник Ивана Кузнецова по образу Федры на музыку Жюля Массне, а также постановки Максима Севагина и Максима Петрова.
Премьеры прозвучат в сопровождении культовых хореографических фрагментов: па-де-де из «Лебединого озера», сцены из «Кармен-сюиты» Бизе–Щедрина, «Гибель розы» Малера в хореографии Ролана Пети, номеров из «Лауренсии» и «Дон Кихота».
«Плисецкая ушла, но ее танец продолжает жить — в теле, в интонации, в памяти тех, кто сегодня выходит на сцену. Ее пластика и сила остаются эталоном как для тех, кто уже танцует, так и для тех, кто делает первые па в зале», — отмечает хореограф Александр Омар.
В программе возможны изменения. Точный состав исполнителей будет объявлен позднее.
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