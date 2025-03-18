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Театр + танец: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил планы на 2025 год

XIII сезон фестиваля будет посвящен вопросу, чем схожи танец и театр, есть ли у них общие территории и какие смыслы можно извлечь из их соединения.

Полина Набока для Собака.ru

Будучи по сути разными сторонами одного искусства, — искусства рассказывать о человеке, — театр и танец часто оказываются разделены и едва ли не противоположны в сознании людей, которые ими занимаются и смотрят. В то же время на художников и там, и там действуют схожие законы, они стремятся раскрыть близкие идеи.

Несмотря на чуткость контемпорари данс, драматический театр в силу природы и истории продолжает отзываться на общественные запросы быстрее, чем танец. У танца же остается неоспоримое преимущество: тело как самый тонкий инструмент из всех возможных на сцене, иногда выражающий даже не мысль, а ее предощущение.

Диана Вишнева и Дарья Павленко: как две примы встретились на сцене и станцевали не героинь-соперниц, а историю двух равновеликих балерин?

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

Первое событие, которое откроет фестиваль, пройдет уже 31 числа и 1 апреля — идем в Театр на Фонтанке на вечер одноактных балетов Марселя Нуриева и Римы Пипоян.

Традиционно летом фестиваль станет резиденцией для молодых авторов, а также представит специальную программу для Летнего театра Новой Голландии. Флагманской премьерой сезона станет спектакль хореографа Ольги Лабовкиной по мотивам произведения современного российского писателя — первый показ запланирован на конец ноября.

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