Context. Diana Vishneva устроит в Петербурге вечер одноактных балетов Марселя Нуриева и Римы Пипоян

В рамках вечера одноактных балетов фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva свои работы 31 марта и 1 апреля на сцене Театра на Фонтанке представят Марсель Нуриев и Рима Пипоян.

В первом акте покажут «Икону» — балет, созданный Пипоян под вдохновением от картины Тарковского «Андрей Рублев». В центре его внимания — исследование человеческой природы и вечное метание героев между грехом и добродетелью.

На петербургской сцене «Икону» представят Арина Ахметова, Ангелина Боярко, Алина Костарева (или Элина Кавалерова), Егор Кабанов, Александр Носов, Любовь Савчук и Дамир Смаилов. Композитором выступил Сергей Умроян, а художником по костюмам — Ирина Шапошникова. В балете звучат фрагменты из «Херувимской песни» Антона Вискова, «Покаяния отверзи ми двери» Артемия Веделя и многое другое.