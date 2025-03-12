Context. Diana Vishneva устроит в Петербурге вечер одноактных балетов Марселя Нуриева и Римы Пипоян

«Икона» и «Йорт» открывают XIII сезон фестиваля современной хореографии. Первый балет вдохновлен иконописью и русской духовной музыкой, а второй — архитектурном принципом тенсегрити.
В рамках вечера одноактных балетов фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva свои работы 31 марта и 1 апреля на сцене Театра на Фонтанке представят Марсель Нуриев и Рима Пипоян.
В первом акте покажут «Икону» — балет, созданный Пипоян под вдохновением от картины Тарковского «Андрей Рублев». В центре его внимания — исследование человеческой природы и вечное метание героев между грехом и добродетелью.
На петербургской сцене «Икону» представят Арина Ахметова, Ангелина Боярко, Алина Костарева (или Элина Кавалерова), Егор Кабанов, Александр Носов, Любовь Савчук и Дамир Смаилов. Композитором выступил Сергей Умроян, а художником по костюмам — Ирина Шапошникова. В балете звучат фрагменты из «Херувимской песни» Антона Вискова, «Покаяния отверзи ми двери» Артемия Веделя и многое другое.
Название второй балетной премьеры «Йорт» берет истоки из татарского языка («дом») и пратюркского корня jurt, обозначающего «народ», «родовую землю». Выпускник Академии Вагановой и номинант на «Золотую Маску» Марсель Нуриев изучает параллели социальных и архитектурных систем: «равновесие и баланс хрупки и подвержены постоянным изменениям». Хореограф находит точку опоры в «тенсегрити» — архитектурном принципе построения конструкций из стержней и тросов, подразумевающий взаимосвязь всех частей целого. В пределах принципа «баланса сжатия и напряжения» Нуриев рассматривает и свойства человеческого тела, и динамику отношений в обществе.
В музыкальном сопровождении постановки композитор Сугдэр Лудуп использовал аутентичные инструменты в сочетании с современным звучанием.
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