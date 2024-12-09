От «Чиполлино» до «Щелкунчика»: 5 нескучных (!) балетных спектаклей для детей в Петербурге

До зимних каникул осталось совсем чуть-чуть! Это значит, что пора уже сейчас планировать, на какие спектакли отправиться с детьми в Мариинский или Михайловский театры: чтобы удовольствие от совместного похода получили и они, и взрослые. Танц-критик и автор телеграм-канала VeryBallet Ольга Угарова по просьбе Собака.ru выбрала балетные постановки, которые по-настоящему удивляют и удерживают внимание даже поколения альфа. Вот пять спектаклей — от «Чиполлино» до «Щелкунчика» — билеты на которые стоит купить прямо сейчас!
«Чиполлино», Михайловский театр (6+)
Балет на сюжет сказки Джанни Родари, как мальчик-луковка со своими друзьями-овощами борется с узурпаторами-фруктами, был сочинен Карэном Хачатуряном в 1970-х. Тогда же спектакль и начал свое путешествие по отечественным театрам, а чуть позже его музыка зазвучала и в одноименном советском мультфильме.
В Михайловском эта знакомая всем история живет уже почти двадцать лет. Гротеск и юмор «Чиполлино» обернуты в красочную картинку и в энергичную хореографию, а выразительные танцы Редисок, Луковиц, графинь Вишен, принца Лимона и синьора Помидора увлекают зрителей своей совсем не детской сложностью и трюками. Роль Чиполлино — у первого артиста Михайловского театра Владислава Башмакова.
8 февраля 2025
«Шурале», Мариинский театр (6+)
Историю на стихи поэта Габдуллы Тукая, которого считают отцом-основателем татарских литературных сказок, поставил ленинградский хореограф-новатор Леонид Якобсон в середине XX века. Главные герои либретто — чудесная девушка-птица Сюимбике, влюбленный в нее юноша-охотник Али-Батыр и лесной владыка Шурале.
Кроме романтичного похищения красавицы и народных гуляний в восточном стиле, одно из главных впечатлений постановки — таинственный лес и его обитатели. Ведьмы, шуралята, джинны — обаятельная нечесть не пугает, а очаровывает. Сама же демоническая партия Шурале (он то стелется по лесному мху, то извивается, как ящерица, то застывает, будто засохшее дерево) — обожаемая роль солистов, которые наконец-то могут отвлечься от лирического амплуа принцев.
«Конек-горбунок», Мариинский театр (6+)
Балет Родиона Щедрина появился в Мариинском театре в хореографии Алексея Ратманского в 2009 году. На первый взгляд, постановка далека от традиционного представления о сказке. Сценография художника Максима Исаева решена в духе русского авангарда и супрематизма Каземира Малевича и Эль Лисицкого. Круги, квадраты, полукружья, геометрия кремлевских башен — яркие акценты на лаконичной сцене перетягивают на себя внимание, хотя и перемешены с фольклорными мотивами.
Обязательные атрибуты в национальных костюмах по-прежнему на месте: длинные рубахи, боярские бороды, длинные косы, юбки в пол — культурный код соблюден. Микс отслеживается и в хореографии: классика в танце сплетается с гротеском и озорством (например, в виде утрированной пластики злодея Спальника или вполне современных ужимок Конька-Горбунка!). Синтез этого спектакля может и покажется неожиданным, но все время держит ноту иронии и здоровую долю хулиганства — самое точное настроение сказки Ершова.
«Конек-горбунок», Михайловский театр (6+)
Одна музыка — два спектакля. На сцене Михайловского театра несколько лет назад восстановили первоначальную постановку «Конька-горбунка», в котором блистала в партии Царь-девицы Майя Плисецкая. За новую редакцию классической версии отвечал Михаил Мессерер, который не только видел спектакль, но и сам в свое время танцевал в нем в Большом театре.
В Петербурге балетмейстер вернул к жизни фольклор, Палех и образы с живописных картин Васнецова и Билибина. «Конек-горбунок» в Михайловском — будто расписная и украшенная золотом шкатулка, где хранятся старинные истории рядом с кафтанами и кокошниками. Оживляют сказку и персонажей мультимедийные приемы: благодаря им Иван летает или плавает среди медуз в океане. Но не стоит думать, что классический танец отставлен в сторону: академическую виртуозность фуэте, пируэтов и вариаций тоже можно оценить (как и танцы вприсядку!).
3 января 2025
«Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина, Мариинский театр (6+)
В этом «Щелкунчике» практически отсутствует лиризм и детская наивность, зато есть фирменная сказочная фантасмагория Михаила Шемякина. При постановке мэтр выступил и художником, и режиссером, и автором либретто. Даже пластику в некоторых местах ставил сам.
Созданный на сцене мир наполнен деталями и нюансами: на кухне блестит гигантская утварь и растянута мясная туша, после рождественского вечера зрителям представлено шляпное дефиле гостей, когда все спят, мыши демонстрируют свои длинные носы и хвастаются огромными головками сыра, в финале на сцене появляется огромный кремовый торт — все хочется изучать и рассматривать, как в большом живописном альбоме. В результате спектакль насыщен гротеском, готической мистикой, странностями и сумеречным настроением — одним словом, духом Гофмана, которому не чужд даже черный снег в вальсе снежных хлопьев.
10, 11, 19, 22 и 30 декабря
Текст: Ольга Угарова
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