От «Чиполлино» до «Щелкунчика»: 5 нескучных (!) балетных спектаклей для детей в Петербурге

«Чиполлино», Михайловский театр (6+)

Балет на сюжет сказки Джанни Родари, как мальчик-луковка со своими друзьями-овощами борется с узурпаторами-фруктами, был сочинен Карэном Хачатуряном в 1970-х. Тогда же спектакль и начал свое путешествие по отечественным театрам, а чуть позже его музыка зазвучала и в одноименном советском мультфильме.

В Михайловском эта знакомая всем история живет уже почти двадцать лет. Гротеск и юмор «Чиполлино» обернуты в красочную картинку и в энергичную хореографию, а выразительные танцы Редисок, Луковиц, графинь Вишен, принца Лимона и синьора Помидора увлекают зрителей своей совсем не детской сложностью и трюками. Роль Чиполлино — у первого артиста Михайловского театра Владислава Башмакова.

8 февраля 2025