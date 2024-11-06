Балет «Щелкунчик» в Главном штабе Государственного Эрмитажа

Установка рождественской ели в Атриуме Главного штаба стала доброй традицией для Эрмитажа. В этом году музей решил сделать особый подарок для гостей и жителей Петербурга – показать главное новогоднее представление в его историческом облике.

Главная особенность этого «Щелкунчика» – сходство с первой постановкой 1892 года. Костюмы солистов воссозданы по мотивам исторического оформления спектакля. Первоначальный облик обретет и знаменитый «Танец снежных хлопьев» (или «Танец снежинок»): костюмы и сложнейшие головные уборы танцовщиц достоверно выполнены по историческим материалам. Хореография также максимально приближена к оригиналу: во втором акте Фея Драже и Принц Коклюш исполнят уникальное па-де-де – один из немногих сохранившихся номеров, поставленных выдающимся балетмейстером Львом Ивановым.

Каждый зритель балета также сможет посетить масштабную выставку «Твердыня пламенная», развернувшуюся в Большой анфиладе Главного штаба. Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения великого художника Николая Рериха. На ней будут представлены как работы мастера, так и предметы из личной коллекции художника, связанные с его жизнью и творчеством.

Показы балета будут проходить ежедневно в вечернее время, после закрытия музея, а также два раза в день по понедельникам. Купить билеты можно по ссылке.

Обращаем Ваше внимание, что в зависимости от времени начала балета, запуск зрителей и осмотр выставки проходят в разное время

Длительность спектакля – 2 часа. Спектакль идет с одним получасовым антрактом.

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