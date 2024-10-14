Анна Гусева представит танцевальный спектакль-фантазию «Мистерия про это» на сцене московского Центра «Зотов»

Нарратив пьесы, написанной к годовщине Октябрьской революции, представляет собой аллегорию борьбы двух классов — «чистых» и «нечистых». Первые — представители правящего класса (купцы, офицеры), вторые — рабочие и крестьяне. Действие происходит на фоне всемирного потопа: герои на ковчеге плывут к новой, «обетованной» земле. Маяковский использовал революционные образы, критикуя старый порядок и воспевая пролетарские идеи. Декорации и костюмы были созданы Казимиром Малевичем в стиле супрематизма, что добавило постановке футуристический характер. Спектакль Мейерхольда стал новаторским не только по содержанию, но и по форме, сочетая в себе революционную пропаганду, политическую сатиру и эксперименты с театральным языком.

До наших дней сохранилось крайне мало материалов о «Мистерии-Буфф». Танцевальный спектакль-фантазия «Мистерия про это» в постановке художественного руководителя musicAeterna Dance и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анны Гусевой, созданный на основе текста драматурга Юлии Орловой, станет не только переосмыслением авангардного театрального манифеста, но и продолжением идей, заявленных Маяковским в его пьесе и поэме «Про это». Герои современной интерпретации ищут свое место в новом мире через любовь и самопознание в контексте отношений с обществом. «Путь к обретению индивидуальности полон драматизма: от коллективного мышления и принадлежности к группе до появления внутренних конфликтов, от внешних столкновений до тотальной поляризации на уровне "свой — чужой" и "все против всех". В условиях постоянных перемен личности необходима внутренняя опора, которой становится любовь», — говорится в пресс-релизе musicAeterna.