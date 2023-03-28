Резиденция для молодых авторов и премьера спектакля с Вишневой и Павленко: Context. Diana Vishneva объявил планы на 2023 год

В этом году проект, по-прежнему оставаясь платформой поддержки и развития современной хореографии, постепенно движется от сконцентрированного во времени формата фестиваля к продолжительной системной работе с сообществом и зрителем в течение всего года.
О новом сезоне Context. Diana Vishneva:
Фестиваль Context прошел свои первые 10 лет, и сегодня для нас начинается новый этап. Хорошо, что мы подошли к нему с большим накопленным опытом и с полным понимаем того, что мир меняется, и мы в этом зыбком и сложном ищем свой новый путь, начинаем писать новую историю. Поэтому Context неизбежно трансформируется: от сезонности мы переходим к непрерывной работе на протяжении всего года. Десятилетие привело нас к мысли объединить не только хореографов, но и современных артистов, и вокруг них создавать проекты. Эту линию мы будем продолжать и в новом году, и она для нас является одной из главных.
Как рассказали «Собака.ru» в команде проекта, тематическим маяком работы Context. Diana Vishneva в 2023 году станут музыка и расширенные звуковые практики. Вдохновляясь пионерами постмодернистской художественной среды Каннингемом и Кейджем, Context предлагает исследовать новые модели творческого объединения профессионалов музыки и хореографии без иерархии. «Для того, чтобы вместе всмотреться в традиционные и экспериментальные формы взаимодействия хореографии и музыки, нащупать философию и контексты этого союза, к команде кураторов присоединился композитор, импровизатор, автор пространственных композиций и звуковых инсталляций Владимир Горлинский», — отмечают в Context.
Владимир Горлинский
О работе с Context. Diana Vishneva:
Соединение звука и хореографии — прочно существующая традиция, с огромным количеством разнообразных проявлений. Многое из этого уже стало тривиальным и требует перезагрузки. Можно увидеть другие способы взаимодействия, использовать накопленный опыт в новых связях. Для этого требуется расширение, нужно рассмотреть музыку не как некую данность, с которой взаимодействует хореограф, а осознать ее как живую мобильную структуру, которая может откликаться на хореографические запросы, и, что еще важнее, предоставить собственное поле идей. Мы соединяем несколько фундаментальных направлений: композиторская музыка, импровизационная, экспериментальная работа со звуком. Здесь заключен целый спектр идей для взаимодействия музыки и движения. Узнавая общие для композитора и хореографа «инструменты», мы заново рисуем поле взаимодействия музыки и хореографии. Настраиваем его под индивидуальные задачи, пересочиняем имеющийся контекст.
Дарья Павленко
Сезон Context. Diana Vishneva-2023 откроется двумя инициативами для профессионального танцевального сообщества — молодым авторам хореографии и музыки предложат поучаствовать в совместной резиденции и создать постановку при поддержке продюсерской команды Context, для опытных хореографов откроется опен-колл на реализацию готового проекта. Первым событием сезона для зрителей станет танцевальный проект «Послание», приуроченный ко Дню танца.
Еще одним событием станет масштабная премьера при участии двух прим Мариинского театра Дианы Вишневой и Дарьи Павленко — спектакль «Дуо», который покажут 10 и 11 июля в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Концепция проекта отсылает к театральным вечерам XIX века, которые объединяли в себе оперу и балет. Это рассказ о том, как два разных пути расходятся от единой исходной точки, о контакте с другим и поиске в нём собственного отражения, о встрече с собой лицом к лицу.
О совместной постановке с примой Мариинского театра Дарьей Павленко:
Особенным событием лично для меня в этом году станет наш спектакль с Дарьей Павленко. Для меня это не просто поиск интересного дуэта или желание расширить репертуар, а поиск ментального, внутреннего партнерства. Дарья — тот артист, кто тоже не останавливается, продолжает искать и пробовать, открыт новому. Это тот человек, который готов иначе видеть и понимать мир современного танца. Видеть шире и выходить из привычной зоны комфорта классической балерины. В этом наши взгляды сходятся. Поэтому я с интересом жду, как сложится наш дуэт.
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