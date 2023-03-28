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Резиденция для молодых авторов и премьера спектакля с Вишневой и Павленко: Context. Diana Vishneva объявил планы на 2023 год

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В этом году проект, по-прежнему оставаясь платформой поддержки и развития современной хореографии, постепенно движется от сконцентрированного во времени формата фестиваля к продолжительной системной работе с сообществом и зрителем в течение всего года.

Изображение предоставлено командой Context. Diana Vishneva
Диана Вишнева

О новом сезоне Context. Diana Vishneva:

Фестиваль Context прошел свои первые 10 лет, и сегодня для нас начинается новый этап. Хорошо, что мы подошли к нему с большим накопленным опытом и с полным понимаем того, что мир меняется, и мы в этом зыбком и сложном ищем свой новый путь, начинаем писать новую историю. Поэтому Context неизбежно трансформируется: от сезонности мы переходим к непрерывной работе на протяжении всего года. Десятилетие привело нас к мысли объединить не только хореографов, но и современных артистов, и вокруг них создавать проекты. Эту линию мы будем продолжать и в новом году, и она для нас является одной из главных.

Диана Вишнева

Как рассказали «Собака.ru» в команде проекта, тематическим маяком работы Context. Diana Vishneva в 2023 году станут музыка и расширенные звуковые практики. Вдохновляясь пионерами постмодернистской художественной среды Каннингемом и Кейджем, Context предлагает исследовать новые модели творческого объединения профессионалов музыки и хореографии без иерархии. «Для того, чтобы вместе всмотреться в традиционные и экспериментальные формы взаимодействия хореографии и музыки, нащупать философию и контексты этого союза, к команде кураторов присоединился композитор, импровизатор, автор пространственных композиций и звуковых инсталляций Владимир Горлинский», — отмечают в Context.

Изображение предоставлено командой Context. Diana Vishneva

Владимир Горлинский

Владимир Горлинский

О работе с Context. Diana Vishneva:

Соединение звука и хореографии — прочно существующая традиция, с огромным количеством разнообразных проявлений. Многое из этого уже стало тривиальным и требует перезагрузки. Можно увидеть другие способы взаимодействия, использовать накопленный опыт в новых связях. Для этого требуется расширение, нужно рассмотреть музыку не как некую данность, с которой взаимодействует хореограф, а осознать ее как живую мобильную структуру, которая может откликаться на хореографические запросы, и, что еще важнее, предоставить собственное поле идей. Мы соединяем несколько фундаментальных направлений: композиторская музыка, импровизационная, экспериментальная работа со звуком. Здесь заключен целый спектр идей для взаимодействия музыки и движения. Узнавая общие для композитора и хореографа «инструменты», мы заново рисуем поле взаимодействия музыки и хореографии. Настраиваем его под индивидуальные задачи, пересочиняем имеющийся контекст.

Фотограф Ксения Ващенко

Дарья Павленко

Сезон Context. Diana Vishneva-2023 откроется двумя инициативами для профессионального танцевального сообщества — молодым авторам хореографии и музыки предложат поучаствовать в совместной резиденции и создать постановку при поддержке продюсерской команды Context, для опытных хореографов откроется опен-колл на реализацию готового проекта. Первым событием сезона для зрителей станет танцевальный проект «Послание», приуроченный ко Дню танца.

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Еще одним событием станет масштабная премьера при участии двух прим Мариинского театра Дианы Вишневой и Дарьи Павленко — спектакль «Дуо», который покажут 10 и 11 июля в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Концепция проекта отсылает к театральным вечерам XIX века, которые объединяли в себе оперу и балет. Это рассказ о том, как два разных пути расходятся от единой исходной точки, о контакте с другим и поиске в нём собственного отражения, о встрече с собой лицом к лицу.

Диана Вишнева

О совместной постановке с примой Мариинского театра Дарьей Павленко:

Особенным событием лично для меня в этом году станет наш спектакль с Дарьей Павленко. Для меня это не просто поиск интересного дуэта или желание расширить репертуар, а поиск ментального, внутреннего партнерства. Дарья — тот артист, кто тоже не останавливается, продолжает искать и пробовать, открыт новому. Это тот человек, который готов иначе видеть и понимать мир современного танца. Видеть шире и выходить из привычной зоны комфорта классической балерины. В этом наши взгляды сходятся. Поэтому я с интересом жду, как сложится наш дуэт.

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