Резиденция для молодых авторов и премьера спектакля с Вишневой и Павленко: Context. Diana Vishneva объявил планы на 2023 год

Сезон Context. Diana Vishneva-2023 откроется двумя инициативами для профессионального танцевального сообщества — молодым авторам хореографии и музыки предложат поучаствовать в совместной резиденции и создать постановку при поддержке продюсерской команды Context, для опытных хореографов откроется опен-колл на реализацию готового проекта. Первым событием сезона для зрителей станет танцевальный проект «Послание», приуроченный ко Дню танца.

Еще одним событием станет масштабная премьера при участии двух прим Мариинского театра Дианы Вишневой и Дарьи Павленко — спектакль «Дуо», который покажут 10 и 11 июля в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Концепция проекта отсылает к театральным вечерам XIX века, которые объединяли в себе оперу и балет. Это рассказ о том, как два разных пути расходятся от единой исходной точки, о контакте с другим и поиске в нём собственного отражения, о встрече с собой лицом к лицу.