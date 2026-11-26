В последний раз большую часть этой коллекции показывали более 20 лет назад на выставке «Искусство помогает жить». В версии 2026-го в экспозиции решили сделать акцент на картинах и графике Серебряного века (по мысли Орлова, они должны были вводить посетителей музея-квартиры в нужную атмосферу). Их дополнили прижизненными изданиями стихов Блока и художественными журналами.

Орлов собрал в своей библиотеке все номера журналов «Мир искусства», «Аполлон», «Весы», «Золотое руно» и других по отдельным годам. Часть из них можно увидеть в залах. Те выпуски, что не получилось показать в оригинале из соображений сохранности, демонстрируют в цифровом формате на интерактивном столе.

Здесь же, в аванзале, экспонируют предметы, характеризующие личность самого коллекционера Орлова. Это книги по истории искусства (в том числе с инскриптом Александра Бенуа!) из его рабочей библиотеки и портреты авторства режиссера и художника Николая Акимова. А еще — библиографическую редкость: выпущенный тиражом всего в 500 экземпляров альбом монотипий Елизаветы Кругликовой «Париж накануне войны». Его художница создала, откликнувшись на призыв Александра Бенуа собрать средства в поддержку русских художников. Те из-за начала Первой мировой войны оказались в Париже в трудном материальном положении.