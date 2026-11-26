До 24 января в музее-квартире Александра Блока открыта выставка, посвященная взаимодействию поэта Серебряного века с художниками этой же эпохи. Показывают эскизы костюмов и декораций Бакста и Бенуа, живопись Лансере и графику Нестерова и Григорьева. А еще — прижизненные издания стихов Блока и оригиналы первых выпусков журналов «Золотое руно» и «Мира искусства». Все — из личного собрания одного из инициаторов создания музея на Пряжке, литературоведа Владимира Орлова.
Собака.ru рассказывает, как устроена экспозиция «Блок и художники. Сокровища из коллекции В. Н. Орлова» и какие фан-факты на ней можно узнать об авторе поэмы «Двенадцать» (спойлер: например, ее издание должен был оформить Петров-Водкин!).
Николай Акимов. Портрет Владимира Орлова. Середина ХХ века
На выставке «Блок и художники» показывают около 30 работ из собрания литературоведа, писателя и критика Владимира Орлова. Он был специалистом по творчеству Александра Александровича и одним из инициаторов создания мемориального музея-квартиры поэта. В 1983 году Орлов подарил свою библиотеку и художественную коллекцию Государственному музею истории Ленинграда (сейчас —Петербурга). Но с условием: его собрание должно было храниться в отдельных помещениях при музее Блока. Именно здесь сейчас располагается и фонд — на четвертом этаже, в соседних с выставкой помещениях.
Всего музей получил в дар около 12 тысяч томов и примерно 200 работ художников. Об истории формирования этой коллекции до сих пор почти ничего не известно, но искусство, видимо, увлекало Орлова с раннего возраста. Так, примерно в 18 лет он написал стихотворение, посвященное картине «Месяц Марии» Гогена с такими строками: «Среди изумрудных листьев — розовые цветы... Крылатой и смелой кистью, увековечена ты».
Поль Гоген. Месяц Марии (Te avae no Maria). 1899
В последний раз большую часть этой коллекции показывали более 20 лет назад на выставке «Искусство помогает жить». В версии 2026-го в экспозиции решили сделать акцент на картинах и графике Серебряного века (по мысли Орлова, они должны были вводить посетителей музея-квартиры в нужную атмосферу). Их дополнили прижизненными изданиями стихов Блока и художественными журналами.
Орлов собрал в своей библиотеке все номера журналов «Мир искусства», «Аполлон», «Весы», «Золотое руно» и других по отдельным годам. Часть из них можно увидеть в залах. Те выпуски, что не получилось показать в оригинале из соображений сохранности, демонстрируют в цифровом формате на интерактивном столе.
Здесь же, в аванзале, экспонируют предметы, характеризующие личность самого коллекционера Орлова. Это книги по истории искусства (в том числе с инскриптом Александра Бенуа!) из его рабочей библиотеки и портреты авторства режиссера и художника Николая Акимова. А еще — библиографическую редкость: выпущенный тиражом всего в 500 экземпляров альбом монотипий Елизаветы Кругликовой «Париж накануне войны». Его художница создала, откликнувшись на призыв Александра Бенуа собрать средства в поддержку русских художников. Те из-за начала Первой мировой войны оказались в Париже в трудном материальном положении.
Константин Сомов. Обложка к книге «Лирические драмы». 1908
Второй зал открывают эскизы костюмов и декораций художников из арт-объединения «Мир искусства» — Бакста, Бенуа, Судейкина, Кустодиева. Кстати, последний жил неподалеку от Блока на Мясной улице, 19–21. В 1914 году поэт занес в записную книжку: «Кустодиев звонил — хочет лепить бюст». После смерти Блока художник отдал готовую скульптуру, чтобы ее отлили из бронзы. Но отливка не состоялась, а пластилиновый оригинал был утрачен.
Кузьма Петров-Водкин. Хвалынск. Дома. Начало ХХ века
С графикой и живописью Кустодиева в экспозиции соседствуют картины Петрова-Водкина. Его имя неоднократно встречается на страницах дневников и записных книжек Блока. Например, 25 февраля 1918 года он записал: «Часам к восьми вечера к Петрову-Водкину, который согласен рисовать обложку для “Двенадцати”». Почему художник в итоге отказался оформлять книгу — не ясно, но в 1918 году поэма вышла с обложкой и иллюстрациями Анненкова.
Зато в 1921-м Петров-Водкин пытался оформить могилу поэта. В день похорон он был в Ташкенте, но, вернувшись в Петроград, отправился на Смоленское кладбище и обнаружил там некрашеный крест с карандашной надписью «А. А. Блок». По воспоминаниям литературоведа Евлалии Казанович, художник огорчился запустением на могиле. Через несколько дней он вновь посетил кладбище, где выкрасил крест в зеленый цвет. А еще вместо эпитафии сделал черным надпись (полное имя, фамилию и дату смерти) и изобразил архангелов. Но крест этот спустя некоторое время был заменен обычным белым.
Константин Сомов. Портрет Александра Блока. 1907
Рядом с работами Петрова-Водкина — портрет Блока авторства Константина Сомова, опубликованный в первом выпуске журнала «Золотое руно». У современников он вызывал самые разные реакции. Так, мать поэта считала, что сходство в нем только формальное, и была им очень недовольна. Писателю Евгению Иванову он напоминал Аполлона. Поэт Георгий Чулков писал: портрет истолковывает «могильное» в Блоке. А художник Александр Головин полагал, что Сомов «подсахарил» поэта, который был мужественнее.
На выставке также показывают живопись и графику Нестерова, Лансере, Григорьева и других художников.
Выставка «Блок и художники. Сокровища из коллекции В. Н. Орлова» пробудет в музее-квартире Блока до 24 января (0+)
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