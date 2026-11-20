24 ноября в Музее-квартире Александра Блока открывается выставка «Блок и художники. Сокровища из коллекции В. Н. Орлова». В экспозицию войдут произведения изобразительного искусства начала ХХ века из коллекции литературоведа Владимира Орлова, среди которых — живопись и графика художников «Мира искусства».

Ядро выставки составит графика — главная и наиболее ценная часть коллекции Орлова. Покажут работы Кузьмы Петрова-Водкина, Максимилиана Волошина , Александра Бенуа, Юрия Анненкова, Бориса Григорьева, Бориса Кустодиева и Михаила Нестерова.

В музее-квартире появятся эскизы костюмов и декораций Льва Бакста, Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина и Сергея Судейкина. Также представят живопись Кустодиева и Петрова-Водкина, Осипа Браза и Евгения Лансере.

На выставке покажут прижизненные издания Блока из библиотеки Орлова, оформленные художниками-графиками: третий сборник стихов «Земля в снегу» (1907) с обложкой Лансере; книгу «Лирические драмы» (1908), обложку к которой по заказу издательства «Шиповник» рисовал Константин Сомов; поэтический сборник «Снежная маска» (1907), фронтиспис к которой был создан Бакстом.

Отдельный раздел посвятят периодике: художественным и литературным журналам Серебряного века, среди которых «Мир искусства», «Аполлон», «Весы», «Золотое руно». Особое место займет первый выпуск «Золотого руна» за 1908 год с репродукцией портрета Блока, выполненной по заказу редакции художником Сомовым.

Литературовед Орлов подарил свою библиотеку и художественную коллекцию Государственному музею истории Ленинграда (нынешний Государственный музей истории Петербурга) в 1983 году с условием, что собрание «должно храниться в отдельных помещениях при музее-квартире Блока». Тематически выставку разделят на два пространства: в аванзале расположат экспонаты, характеризующие личность дарителя: книги по истории искусства из рабочей библиотеки Орлова и его портреты, выполненные режиссером и художником Николаем Акимовым. В выставочном зале представят саму коллекцию искусства.

«Блок и художники» в экспозиции с 24 ноября по 24 января на Декабристов, 57. Вход по билетам музея.

0+