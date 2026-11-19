До конца января в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–XXI веков идет выставка «Остров Траугот». Это около 500 картин, графических листов, иллюстраций, объектов и работ из фарфора авторства представителей знаменитой династии. Они охватывают целых век — с 1920-х до самого последнего времени. На данный момент это самый масштабный показ работ братьев Александра и Валерия, их отца Георгия, матери Веры и приемного сына семьи Траугот Михаила Войцеховского. Вместе с куратором экспозиции Собака.ru рассказывает, как она устроена.
Александр Траугот
Выставка «Остров Траугот» включает в себя работы пяти представителей династии — Георгия Траугота и его жены Веры Яновой, их сыновей — Валерия и Александра, а также художника и философа Михаила Войцеховского, который стал частью семьи после Великой Отечественной войны (его родители к тому моменту погибли).
В первую очередь, династия знакома, пожалуй, всем советским и постсоветским детям по тройному инициалу «Г. А. В. Траугот» (Георгий, Александр, Валерий) и на открывающей странице самых красочных сказок. Их иллюстрации были к текстам Метерлинка, Ростана, Пушкина, Чехова, Куприна, Толстого, Волкова, Гернет, Сергуненкова, а также русским народным сказкам.
Ландшафт экспозиционного «острова» в МИСПе устроен обратно-исторический. Поздние работы показывают на первом этаже, а самые ранние, авторства отца, Георгия Траугота, — на четвертом.
Александр Траугот
Художник
С трех я уже считал себя художником. Прошло больше 90 лет, и я горжусь этим званием.
Микаел Давтян
Куратор выставки, директор Фонда семьи Траугот
Нашей основной задачей было показать искусство семейного сообщества как единого организма, в котором все взаимосвязано. И искусство в нем понимается как акт коллективного творения. Несмотря на то, что из Трауготов сейчас остался лишь Александр Георгиевич, это единство никуда не делось. Оно воспринимается им так же, как десятки лет назад.
На первом этаже показывают творчество братьев во всем его многообразии (исключая книжные иллюстрации): станковые произведения, графику, рисунки из блокнотов, фарфор. Почти все работы по-прежнему подписаны «Г. А. В. Траугот» — Александр использует ее до сих пор в память об отце и брате.
Микаел Давтян
Куратор выставки, директор Фонда семьи Траугот
Мы специально атрибутировали отдельное авторство Александра только для рисунков, сделанных в последние два года, чтобы подчеркнуть: он продолжает работать, работает много, и каждый день рождаются десятки новых вещей.
Здесь же можно увидеть металлические объекты и акварель Михаила Войцеховского — художника, скульптора и философа, названого брата Александра и Валерия. Именно он придумал для определения семейного творческого сообщества Трауготов словосочетание «Орден нищенствующих живописцев». Позже для названия своего круга его использовал Арефьев.
Микаел Давтян
Куратор выставки, директор Фонда семьи Траугот
Мы готовим отдельный выставочный проект, посвященный Войцеховскому, который вернет его имя в историю ленинградского искусства. Потому что он занимался религиозной философией, осознанием места художника в мироздании, его значения перед Богом и обществом.
Г.А.В. Траугот. Мастер и Маргарита. 2000-х
Второй этаж отдан под книжную графику. Один из залов занимают работы для издательства «Вита Нова», книги которого Александр Траугот оформляет до сих пор. Здесь показывают в том числе знаменитые иллюстрации к «Мастеру и Маргарите», фарфоровую вазу на булгаковскую же тему и картинки к выходившему миллионными тиражами «Оловянному солдатику». А еще — две живописные серии Валерия Траугота, сделанные им не под коллективной подписью. Одна посвящена животным, другая — натурщицам. В начале 1990-х он даже планировал в Москве выставку «Девушки и животные», но не сложилось.
На третьем этаже показывают работы мамы семейства, Веры Яновой. Ее произведения известны публике меньше, чем творчество мужа и сыновей. Отчасти это выбор самой художницы — она не входила ни в одно официальное или андерграундное объединение. При жизни ее искусство не экспонировалось на городских выставках, и с ним был знаком только близкий Трауготам круг. Между тем это самобытные, мощные вещи, во многом предвосхитившие неофициальное искусство Ленинграда и отчасти повлиявшие на него.
Работы Веры Яновой интересны еще и тем, что изображают тех, с кем общались Трауготы. Со стен МИСПа на зрителей смотрят портреты Германа Стерлигова, Татьяны Глебовой, Якова Друскина и других.
Последний, четвертый этаж занимает творчество Георгия Траугота. Когда-то он входил в объединение «Круг художников». Потом стал членом президиума Союза художников СССР, много преподавал, создавал в Ленинграде монументальные росписи (одна из них сохранилась в Этнографическом музее). В общем, был влиятельнейшим актором арт-жизни города и даже считается одним из создателей ленинградской пейзажной школы.
На выставке представлены его живописные и графические пейзажи разных периодов, а также внутренняя кухня: служебные эскизы с натуры с пояснениями относительно форм, цветов и композиции объектов. А еще — пять ранее не знакомых широкой публике литографий.
В экспозиции вообще много вещей показывают впервые. Это объясняется феноменальной продуктивностью всех членов семьи — они работали (а Александр и до сих пор, несмотря на почтенные 95 лет!) по 14 часов в день, подтверждая правило, сформулированное Георгием Трауготом: «Художник должен или работать, или спать».
Выставка «Остров Траугот» пробудет в МИСПе до 31 января (16+). Подробнее здесь
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