Выставка «Остров Траугот» включает в себя работы пяти представителей династии — Георгия Траугота и его жены Веры Яновой, их сыновей — Валерия и Александра, а также художника и философа Михаила Войцеховского, который стал частью семьи после Великой Отечественной войны (его родители к тому моменту погибли).

В первую очередь, династия знакома, пожалуй, всем советским и постсоветским детям по тройному инициалу «Г. А. В. Траугот» (Георгий, Александр, Валерий) и на открывающей странице самых красочных сказок. Их иллюстрации были к текстам Метерлинка, Ростана, Пушкина, Чехова, Куприна, Толстого, Волкова, Гернет, Сергуненкова, а также русским народным сказкам.

Ландшафт экспозиционного «острова» в МИСПе устроен обратно-исторический. Поздние работы показывают на первом этаже, а самые ранние, авторства отца, Георгия Траугота, — на четвертом.