Около 500 работ династии Траугот покажут на выставке в МИСП

17 ноября в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков (МИСП) открывается выставка «Остров Траугот». В экспозицию войдет порядка 500 работ двух поколений художественной династии.

Среди экспонатов — живопись и графика Георгия Траугота (1903–1961) и его супруги Веры Яновой (1907–2004). Покажут живопись, рисунки, акварели, авторский фарфор, книжную графику их сыновей: Валерия Траугота (1936–2009 и Александра Траугота (г. р. 1931). Также на выставке появятся произведения художника и философа Михаила Войцеховского (1931–2015), который стал частью семьи после потери всех родных в блокаду Ленинграда.

Работы династии отличает подпись «Г. А. В. Траугот» — общая для Георгия Траугота, его сыновей Александра и Валерия. Первая официально опубликованная книга, которую проиллюстрировали художники, — «686 забавных превращений» — вышла в 1956 году. Всего авторы оформили более двухсот литературных текстов, в том числе произведения Гомера, Апулея, Овидия, Перро, Шекспира, Гофмана, братьев Гримм, Гауфа, Петефи, Ростана, Метерлинка, Киплинга, Пушкина, Чехова, Куприна, Булгакова, Гоголя и Аксакова.

Ретроспективу в МИСП организуют вместе с Фондом семьи Траугот. В драматургии выставки наследие семейного арт-объединения предстанет замкнутым кругом/«островом», где искусство каждого понимали как часть коллективного творческого организма.

«Остров Траугот» пробудет с 17 ноября до 31 января на канале Грибоедова, 103. Вход по билетам музея.

6+