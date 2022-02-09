Художник Александр Траугот — о династии «Г. А. В. Траугот», иллюстрациях, блокаде и закапывании бюста Сталина

Как вам кажется, какое качество необхо­димо художнику, чтобы иллюстрировать книгу?

Я очень не люблю слово «иллюстрировать». Рисовать! Рисунок не должен быть прямой иллюстрацией к тексту. Автор становится твоим другом, товарищем, с которым можно спорить, соглашаться или не соглашаться. Можно видеть его ошибки, даже его лице­мерие или хитрость. Автор может быть со­вершенно неубедителен, даже Пушкин. Я не верю, что Евгений Онегин, застреливший своего друга, мог сказать:

Я знаю: век уж мой измерен;

Но чтоб продлилась жизнь моя,

Я утром должен быть уверен,

Что с вами днем увижусь я.

Это слова Ленского или Пушкина, но не Онегина.

Абсолютно с вами согласна.

Я вот не делал «Преступления и наказа­ния» — Бог даст, еще сделаю. И Алена Ива­новна, женщина сорока шести лет, которую Достоевский называет «старушка божья», для меня — прекрасная женщина, эдакая русская Маргарет Тэтчер, которая копит на монастырь. Она симпатизирует этому не­годяю Раскольникову, эту симпатию можно доказать: когда Раскольников принес кусок железа, завернутый в тряпку, как залог, то он знал, что эта женщина сама будет раз­вязывать сверток. Открыто убить не всякий может, нужно, чтобы жертва чем-то занялась, куда-то смотрела, тогда можно ударить ее топором по затылку. Он знал, что она не по­просит: «Развяжите, молодой человек». Он уже ее как-то обольстил, она сочувствовала этому молодому человеку. Он был в ней уве­рен. И такая подлость! Еще потом мыть топор в раковине! У меня, кстати, раковина как раз из этого дома. (Показывает на старую чугун­ную раковину на кухне, смеется.)