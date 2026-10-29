Галерея 10.203 возвращается! Выставка сооснователя STENOSIS Анатолия Алексеева — первая после долгой паузы

Последняя полноценная экспозиция прошла в пространстве в Исткабеле в декабре 2025 года.
«Некоторые сцены продолжаются дольше, чем длятся сами. Они переходят из одного тела в другое, меняют лица, декорации и названия, но каждый раз повторяются почти без изменений. Мы узнаем их, еще не успев прожить. Знаем, как выглядеть, куда смотреть, когда исчезать из кадра. Даже попытка вырваться может оказаться частью уже знакомого сценария. Изображения накапливаются, теряют свои имена и продолжают возвращаться. Одно за другим, снова и снова», — говорят кураторы о выставке Анатолия Алексеева «Пока тени длинные», которая откроется в 10.203 в Исткабеле 31 октября.
Свое выставочное пространство художники объединения 10.203 открыли в Исткабеле в 2021 году. В феврале 2026-го 10.203 запустили поп-ап «Игровая площадка» на барной линии «Севкабель Порта», где проходили временные выставки, а сейчас обосновалась бильярдная Kiks. Последняя полноценная экспозиция прошла в самой галерее в декабре 2025 года — показали коллективные «Автопортреты» более 80 художников.
18+
Комментарии (0)