Галерея 10.203 возвращается! Выставка сооснователя STENOSIS Анатолия Алексеева — первая после долгой паузы

«Некоторые сцены продолжаются дольше, чем длятся сами. Они переходят из одного тела в другое, меняют лица, декорации и названия, но каждый раз повторяются почти без изменений. Мы узнаем их, еще не успев прожить. Знаем, как выглядеть, куда смотреть, когда исчезать из кадра. Даже попытка вырваться может оказаться частью уже знакомого сценария. Изображения накапливаются, теряют свои имена и продолжают возвращаться. Одно за другим, снова и снова», — говорят кураторы о выставке Анатолия Алексеева «Пока тени длинные», которая откроется в 10.203 в Исткабеле 31 октября.