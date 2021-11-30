Художники из объединения «10.203» открыли виртуальное выставочное пространство. Настоящие онлайн-бродилки с граффити и стрит-артом!

«10.203» — название мастерской и галереи в Исткабеле. Художники создали виртуальную версию этого пространства. Как рассказали они «Собака.ru», путь цифрового зрителя начинается с входных ворот — те, кто был в этом пространстве, узнают надпись «Не парковаться здесь» — и продолжится через пластиковые шторы, лестничные пролеты, коридоры и залы. Сейчас для просмотра можно выбрать одну из двух выставок, которых в физической форме больше не существует. Это «Неправда» — ностальгическая и спокойная, даже мрачная, а также «Выставка животных» — веселая и немного безумная. Скоро здесь также появится виртуальная версия последнего проекта мастерской «10.203» — «Блеск и нищета».

Атмосферу и характер выставок «10.203» сохраняют элементы анимации и звук, в том числе записанный на площадке — от голосов публики до шума завода. Создатели проекта из студии haptic.team рекомендуют погружаться в это путешествие в наушниках и с компьютера.

«Подобных проектов совсем немного. А в рамках существующей действительности во время пандемии, такие проекты нужны как глоток воздуха. Мы поняли, что воспринимать пространственные картины на плоскости невозможно, и нашли такой инструмент. Вращай колесо мышки, нажимай на кнопки и двигайся, как по американским горкам, только в данном случае по полузаброшенному заводу, оглядываясь на картины художников. Мы хотели передать ощущение от прогулки по заброшкам, немного гнетущее, местами мрачное, но с другой стороны — веселое и ироничное. Лучшим из вариантов было создать такую небольшую игру-погружение», — говорят о проекте разработчики.