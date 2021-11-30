Художники из объединения «10.203» открыли виртуальное выставочное пространство. Настоящие онлайн-бродилки с граффити и стрит-артом!

Художники из петербургского объединения «10.203» запустили виртуальное выставочное пространство. Это настоящие онлайн-бродилки — с граффити и стрит-артом. Как уверяют авторы, подобных проектов «пока почти не создавали»!
«10.203» — название мастерской и галереи в Исткабеле. Художники создали виртуальную версию этого пространства. Как рассказали они «Собака.ru», путь цифрового зрителя начинается с входных ворот — те, кто был в этом пространстве, узнают надпись «Не парковаться здесь» — и продолжится через пластиковые шторы, лестничные пролеты, коридоры и залы. Сейчас для просмотра можно выбрать одну из двух выставок, которых в физической форме больше не существует. Это «Неправда» — ностальгическая и спокойная, даже мрачная, а также «Выставка животных» — веселая и немного безумная. Скоро здесь также появится виртуальная версия последнего проекта мастерской «10.203» — «Блеск и нищета».
Атмосферу и характер выставок «10.203» сохраняют элементы анимации и звук, в том числе записанный на площадке — от голосов публики до шума завода. Создатели проекта из студии haptic.team рекомендуют погружаться в это путешествие в наушниках и с компьютера.
«Подобных проектов совсем немного. А в рамках существующей действительности во время пандемии, такие проекты нужны как глоток воздуха. Мы поняли, что воспринимать пространственные картины на плоскости невозможно, и нашли такой инструмент. Вращай колесо мышки, нажимай на кнопки и двигайся, как по американским горкам, только в данном случае по полузаброшенному заводу, оглядываясь на картины художников. Мы хотели передать ощущение от прогулки по заброшкам, немного гнетущее, местами мрачное, но с другой стороны — веселое и ироничное. Лучшим из вариантов было создать такую небольшую игру-погружение», — говорят о проекте разработчики.
haptic.team
О создании пространства для виртуальных выставок, специально для «Собака.ru»:
Выставки проходят, и остаются только фотографии. Но ни одна фотография не передаст полной картины. Звуки и ощущения от пребывания в этом месте — все это очень важно, особенно, когда дело касается стрит-арта. Искусство, где стены имеют значение, без атмосферы места воспринимать невозможно.
Важен даже сам путь до мастерской «10.203». Повернуть направо, пройти мимо полуразрушенных кирпичных зданий, зацепить взглядом надпись «Не парковаться здесь», толкнуть тяжелую железную дверь и улизнуть на лестницу. Подняться по ступеням, цепким взглядом захватить дырку в одной из ней — не споткнись! Пробраться сквозь пластиковые шторы и постараться не запутаться в коридорах, дойти до цели. Уже само по себе — целое приключение! Мы задумались о том, как не утратить это, аккуратно, не теряя суть и не отрывая от стен, оцифровать и перенести в виртуальную реальность произведения стрит-арт художников.
У нас получился диджитал-экспириенс, расположенный прямо на сайте «10.203». Зайдя по ссылке, передвигайтесь кнопками на клавиатуре или скроллом мышки, пройдите этот путь до мастерской самостоятельно. Не забудьте наушники — помните, звук тоже важен. Как только попадете в комнату с плакатом, выбирайте выставку и продолжайте путешествие.
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