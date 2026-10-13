Музей «Полторы комнаты» открывает выставку Александры Паперно о поэте Риде Грачеве — друге Бродского, Гордина и Битова

23 октября в квартире № 7 и эркере музея «Полторы комнаты» стартует персональная выставка Александры Паперно «Доверяй только твоей тревоге». Проект художницы посвящен писателю и поэту Риду Грачеву — близкому другу Иосифа Бродского, Якова Гордина, Андрея Битова и других ленинградских литераторов. В экспозицию войдут монументальные росписи Паперно по мотивам ее собственных иллюстраций к сборнику рассказов Грачева, а также автографы и рисунки героя выставки из архива Пушкинского Дома, которые до сих пор были доступны лишь специалистам и исследователям.

Рид Грачев (Вите) родился в июле 1935 года в Ленинграде. Его мать и бабушка погибли в блокаду — после их смерти Рид восемь лет провел в детском доме. В 1950-х он отучился на отделении журналистики в ЛГУ, после университета год работал в рижской газете, а как литератор дебютировал в коллективном сборнике «Начало пути» 1960 года.

Грачев переводил тексты Сент-Экзюпери и Альбера Камю, публиковался в самиздате, в 1967-м издал свою единственную за советский период книгу рассказов «Где твой дом». В 1994 году выходил сборник «Ничей брат» с его эссе и рассказами: послесловие к книге написал Яков Гордин. Рида не стало 1 ноября 2004 года в Петербурге.

Александра Паперно, которая готовит мемориальную выставку в «Полутора комнатах», окончила нью-йоркский университет Купер-Юнион. В последние годы она вместе с художницей Светой Шуваевой работала над проектом «Домик на ножках» по мотивам архетипических сказочных образов. Ее произведения находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства Антверпена, V-A-C Foundation.

Название выставки «Доверяй только твоей тревоге» отсылает к одноименному эссе Рида Грачева середины 1970-х годов. Как и большинство произведений Грачева, этот текст с отголосками творческого и душевного кризиса писателя впервые опубликовали уже посмертно. Куратором выставки по мотивам эссе-исповеди стал Сергей Фофанов.

Александра Паперно создает визуальную интерпретацию мира писателя. В 2026 году издательство V–A–C выпустило сборник «Четыре рассказа», над иллюстрациями для которого работала Александра. На стенах «Полутора комнат» появятся две ее монументальные росписи по мотивам иллюстраций, а дополнят экспозицию печатные листы, в основе которых — художественные вставки и другие рабочие материалы художницы к сборнику. Кроме новых произведений, впервые в Петербурге покажут ранние живописные и видеоработы Паперно, которые встроят в драматургию выставки.