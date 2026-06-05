В «Новой Голландии» стартовала выставка «На ножках» — авторы связали образ избушки и модернистские дома

Проект о переходном состоянии искусства, архитектуры и фольклора в экспозиции до 19 июля.
3 июня в Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка «На ножках». Кочующий исследовательский проект, созданный вместе с казанским центром современной культуры «Смена», посвятили переходному состоянию в искусстве, архитектуре и фольклоре.
Культурный транзит показывают через живопись, фотографии, объекты, видеоинсталляции и задокументированные перформансы современных российских художников. В экспозиции построили многослойное пространство «кривых зеркал» — метафорическую среду, в которой зритель оказывается между реальностями.
Идея принадлежит Александре Паперно. Среди других авторов — Владимир Архипов, Кирилл Глущенко, Мария Годованная, Константин Звездочетов, Миша Ле Жень, Мария Серебрякова, Евгений Юфит, а также классик советской детской графики Аминадав Каневский.
Выставка выросла из совместного проекта Паперно и художницы Светы Шуваевой «Домик на ножках». Архетипический сказочный образ избушки символизирует переходное пространство, но в то же время отсылает к модернистским домам на ножках. Проект разделился на несколько этапов, и на стадии исследования Музей «Гараж» поддержал Александру грантом. Летом 2023 года художница путешествовала по России и собирала материалы для будущей выставки и книги.
Экспозицию впервые показали в Казани, а сейчас она отправилась в тур по России — от Петербурга до Владивостока. Этим летом в издательстве Музея современного искусства «Гараж» выйдет книга «На ножках» под редакцией Александры Паперно: издание объединит тексты и визуальные материалы архитекторов, философов, антропологов и художников. В центре их исследований — феномен «приподнятых» пространств как автономных структур, которые существуют на границе реальности.
Выставка пробудет в «Новой Голландии» до 19 июля. Вход бесплатный.
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