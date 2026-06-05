В «Новой Голландии» стартовала выставка «На ножках» — авторы связали образ избушки и модернистские дома

3 июня в Павильоне на острове Новая Голландия открылась выставка «На ножках». Кочующий исследовательский проект, созданный вместе с казанским центром современной культуры «Смена», посвятили переходному состоянию в искусстве, архитектуре и фольклоре.

Культурный транзит показывают через живопись, фотографии, объекты, видеоинсталляции и задокументированные перформансы современных российских художников. В экспозиции построили многослойное пространство «кривых зеркал» — метафорическую среду, в которой зритель оказывается между реальностями.

Идея принадлежит Александре Паперно. Среди других авторов — Владимир Архипов, Кирилл Глущенко, Мария Годованная, Константин Звездочетов, Миша Ле Жень, Мария Серебрякова, Евгений Юфит, а также классик советской детской графики Аминадав Каневский.