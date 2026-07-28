Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Эксклюзив! 14-я ярмарка современного искусства Cosmoscow объявляет участников

Экспозиция с участием 108 галерей пройдет с 4 по 6 сентября в московском «Тимирязев Центре».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ярмарки современного искусства Cosmoscow

4 сентября в пространстве «Тимирязев Центр» в Москве стартует 14-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Организаторы объявили список участников: в экспозицию этого года войдут стенды 108 галерей, 20 из которых появятся на Cosmoscow впервые.

Помимо ультрасовременного искусства из регионов России и мира, на ярмарке появятся работы признанных мастеров: Altmans Gallery предложит коллекционерам литографию Марка Шагала. Среди прочих стенды готовят петербургские KGallery, Jessica Gallery, Marina Gisich Gallery и Marina Gisich Projects, DiDi Gallery, Sobo Gallery, Name Gallery, MYTH Gallery, Joy Gallery, галереи Parazit и Anna Nova, а также Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ).

Галереи-участницы разделят на секции в зависимости от медиумов и модели работы. Проекты со своей выставочной площадкой и подтвержденным опытом работы с художниками попадут в секцию «База». Раздел «Контур» отведут галереям без постоянного пространства и с опытом работы меньше пяти лет. В «Тираж» войдут стенды с тиражной графикой и скульптурой, в «Цифру» — проекты в области технологий и медиа-арта, а также интернет-площадки. Дополнят экспозицию секции «Дизайн» (с фокусом на предметном дизайне) и «Сообщества» — для образовательных и просветительских проектов.

Марк Шагал. Аккордеонист (из серии «Chagall. Lassaigne»). 1957 / ALTMANS GALLERY
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ярмарки современного искусства Cosmoscow

Марк Шагал. Аккордеонист (из серии «Chagall. Lassaigne»). 1957 / ALTMANS GALLERY

Нестор Энгельке. Деревянная мумия. 2020 / Галерея «Джессика»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ярмарки современного искусства Cosmoscow

Нестор Энгельке. Деревянная мумия. 2020 / Галерея «Джессика»

Освальдо Вигас. Большая голова / Галерея «РАФИНАД»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ярмарки современного искусства Cosmoscow

Освальдо Вигас. Большая голова / Галерея «РАФИНАД»

Оскар Нимейер. Низкое кресло для отдыха. 1978 / WE Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ярмарки современного искусства Cosmoscow

Оскар Нимейер. Низкое кресло для отдыха. 1978 / WE Gallery

УЧАСТНИКИ COSMOSCOW — 2026

БАЗА: 

  • Агентство. Арт Ру
  • a—с—t—р—а
  • Арт Объект / Art Object
  • БУДУЩЕЕ / FUTURO
  • Восточная
  • Галерея 11.12 / 11.12 Gallery
  • Галерея 9Б
  • Галерея Алины Пинской / Alina Pinsky Gallery
  • Галерея «Арка»
  • Галерея АРТЗИП
  • Галерея «Виктория»
  • Галерея «Голос»
  • Галерея «Джессика» / Jessica Gallery
  • Галерея Евгения Шутко / CHOUTKO Gallery
  • Галерея «Ираги» / Iragui Gallery
  • Галерея К35
  • Галерея «Ковчег»
  • Галерея «КультПроект» / KultProekt gallery
  • Галерея «ЛУЧ»
  • Галерея «Люмьер» / Lumiere Gallery
  • Галерея Марины Гисич / Marina Gisich Gallery
  • Галерея «МИФ» / MYTH Gallery
  • Галерея «Пальто»
  • Галерея «ПАРАЗИТ» / PARAZIT Gallery
  • ГАЛЕРЕЯ ПОГОДИНОЙ
  • Галерея «Синтакс» / Syntax Gallery
  • Галерея «Собо» / SOBO Gallery
  • Галерея «Треугольник» / Triangle Gallery
  • Галерея УЛЬМ / ULM Gallery
  • Галерея «фабула» / fābula gallery
  • Галерея «Файнарт» / Fineart Gallery
  • Галерея Х.Л.А.М.
  • Галерея Школы дизайна НИУ ВШЭ / HSE ART GALLERY
  • Галерея Anna Nova
  • Галерея PENNLAB
  • Галерея Who I Am
  • Икс Эль Галерея / XL Gallery
  • Икс Эль Проджектс / XL Projects
  • ИнГаллери / InGallery
  • К Галерея / KGallery
  • КРОКИН ГАЛЕРЕЯ
  • Марина Гисич Проджектс / Marina Gisich Projects
  • Мирас
  • Нэйм Галерея / NAMEGALLERY
  • ПиранезиЛАБ / ПиранезиLAB
  • Студия «Тихая»
  • Artwin Gallery
  • BOOROOM GALLERY
  • DiDi Gallery
  • MSCA
  • OVCHARENKO
  • PA Gallery
  • pop/off/art
  • Reloft Art
  • Ruarts Gallery
  • Sistema Gallery
  • szena/сцена
  • VLADEY

КОНТУР:

  • 159F Gallery / Галерея 159Ф
  • АнВеМа
  • Галерея ВОЛК / VOLK Gallery
  • Галерея «Глаз»
  • Галерея Евгения Жудрова
  • Галерея М2
  • Галерея «Радость» / Joy Gallery
  • Галерея «Тихо»
  • Галерея «Шило» / Shilo Gallery
  • ГЭЛЕРИ_____ГЭЛЕРИ
  • Кабинет Графики
  • «КОРПОРАЦИЯ "Н**** РАБОТУ"» / F*** WORK inc.
  • Поп-Ап Галерея / Pop-Up Gallery
  • Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ)
  • «ШИФТ» / SHIFT
  • Culture
  • Deep List
  • Hidden Place
  • SAMPLE
  • Seréne Gallery
  • Space 13
  • ТЕО

ДИЗАЙН:

  • 3Л ГАЛЕРЕЯ / 3L GALLERY
  • AДЧ Галерея / ADH Gallery
  • Арт-бюро «Тайнинка»
  • Галерея 5 Авеню / FIFTH AVENUE GALLERY
  • Галерея «Палаты»
  • Галерея «РАФИНАД»
  • Галерея «Сэйвр» / Savour Gallery
  • Галерея KRASSKY
  • «Муромцев Дизайн Эдишнс» / Mouromtsev Design Editions
  • «МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР» / MANNER & MATTER
  • РООММАТЕ
  • Студия Лавданских
  • Тираж 1/1
  • A-HOUSE
  • De Castelli x Stella Art Foundation
  • GSL
  • HERITAGE
  • KILTA
  • Space Four
  • WE Gallery
  • Yoomoota

ТИРАЖ:

  • Е.К.АртБюро
  • ALTMANS GALLERY
  • ФОРМАТ ОДИН И ПРИНТМАФИЯ
  • АртТюб Тираж / ArtTube Editions
  • САБСТАНЦИЯ

ЦИФРА: Лаборатория «МЕСС»  / MESS {XR Lab} 

СООБЩЕСТВА:

  • Ассоциация галерей / АГА
  • ТЕО

Арт-платформа Cosmoscow проводит международную ярмарку с 2014 года. Событие объединяет коллекционеров, галеристов и художников. Помимо основной экспозиции, команда готовит параллельную программу с лекциями, выставками и экскурсиями в разных точках Москвы.

14-я Cosmoscow пройдет с 4 по 6 сентября на Верхней аллее, 6с1. Билеты поступят в продажу 3 августа на официальном сайте ярмарки.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: