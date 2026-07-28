Эксклюзив! 14-я ярмарка современного искусства Cosmoscow объявляет участников

Экспозиция с участием 108 галерей пройдет с 4 по 6 сентября в московском «Тимирязев Центре».
4 сентября в пространстве «Тимирязев Центр» в Москве стартует 14-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Организаторы объявили список участников: в экспозицию этого года войдут стенды 108 галерей, 20 из которых появятся на Cosmoscow впервые.
Помимо ультрасовременного искусства из регионов России и мира, на ярмарке появятся работы признанных мастеров: Altmans Gallery предложит коллекционерам литографию Марка Шагала. Среди прочих стенды готовят петербургские KGallery, Jessica Gallery, Marina Gisich Gallery и Marina Gisich Projects, DiDi Gallery, Sobo Gallery, Name Gallery, MYTH Gallery, Joy Gallery, галереи Parazit и Anna Nova, а также Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ).
Галереи-участницы разделят на секции в зависимости от медиумов и модели работы. Проекты со своей выставочной площадкой и подтвержденным опытом работы с художниками попадут в секцию «База». Раздел «Контур» отведут галереям без постоянного пространства и с опытом работы меньше пяти лет. В «Тираж» войдут стенды с тиражной графикой и скульптурой, в «Цифру» — проекты в области технологий и медиа-арта, а также интернет-площадки. Дополнят экспозицию секции «Дизайн» (с фокусом на предметном дизайне) и «Сообщества» — для образовательных и просветительских проектов.
УЧАСТНИКИ COSMOSCOW — 2026
БАЗА:
- Агентство. Арт Ру
- a—с—t—р—а
- Арт Объект / Art Object
- БУДУЩЕЕ / FUTURO
- Восточная
- Галерея 11.12 / 11.12 Gallery
- Галерея 9Б
- Галерея Алины Пинской / Alina Pinsky Gallery
- Галерея «Арка»
- Галерея АРТЗИП
- Галерея «Виктория»
- Галерея «Голос»
- Галерея «Джессика» / Jessica Gallery
- Галерея Евгения Шутко / CHOUTKO Gallery
- Галерея «Ираги» / Iragui Gallery
- Галерея К35
- Галерея «Ковчег»
- Галерея «КультПроект» / KultProekt gallery
- Галерея «ЛУЧ»
- Галерея «Люмьер» / Lumiere Gallery
- Галерея Марины Гисич / Marina Gisich Gallery
- Галерея «МИФ» / MYTH Gallery
- Галерея «Пальто»
- Галерея «ПАРАЗИТ» / PARAZIT Gallery
- ГАЛЕРЕЯ ПОГОДИНОЙ
- Галерея «Синтакс» / Syntax Gallery
- Галерея «Собо» / SOBO Gallery
- Галерея «Треугольник» / Triangle Gallery
- Галерея УЛЬМ / ULM Gallery
- Галерея «фабула» / fābula gallery
- Галерея «Файнарт» / Fineart Gallery
- Галерея Х.Л.А.М.
- Галерея Школы дизайна НИУ ВШЭ / HSE ART GALLERY
- Галерея Anna Nova
- Галерея PENNLAB
- Галерея Who I Am
- Икс Эль Галерея / XL Gallery
- Икс Эль Проджектс / XL Projects
- ИнГаллери / InGallery
- К Галерея / KGallery
- КРОКИН ГАЛЕРЕЯ
- Марина Гисич Проджектс / Marina Gisich Projects
- Мирас
- Нэйм Галерея / NAMEGALLERY
- ПиранезиЛАБ / ПиранезиLAB
- Студия «Тихая»
- Artwin Gallery
- BOOROOM GALLERY
- DiDi Gallery
- MSCA
- OVCHARENKO
- PA Gallery
- pop/off/art
- Reloft Art
- Ruarts Gallery
- Sistema Gallery
- szena/сцена
- VLADEY
КОНТУР:
- 159F Gallery / Галерея 159Ф
- АнВеМа
- Галерея ВОЛК / VOLK Gallery
- Галерея «Глаз»
- Галерея Евгения Жудрова
- Галерея М2
- Галерея «Радость» / Joy Gallery
- Галерея «Тихо»
- Галерея «Шило» / Shilo Gallery
- ГЭЛЕРИ_____ГЭЛЕРИ
- Кабинет Графики
- «КОРПОРАЦИЯ "Н**** РАБОТУ"» / F*** WORK inc.
- Поп-Ап Галерея / Pop-Up Gallery
- Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ)
- «ШИФТ» / SHIFT
- Culture
- Deep List
- Hidden Place
- SAMPLE
- Seréne Gallery
- Space 13
- ТЕО
ДИЗАЙН:
- 3Л ГАЛЕРЕЯ / 3L GALLERY
- AДЧ Галерея / ADH Gallery
- Арт-бюро «Тайнинка»
- Галерея 5 Авеню / FIFTH AVENUE GALLERY
- Галерея «Палаты»
- Галерея «РАФИНАД»
- Галерея «Сэйвр» / Savour Gallery
- Галерея KRASSKY
- «Муромцев Дизайн Эдишнс» / Mouromtsev Design Editions
- «МЭННЕР ЭНД МЭТТЕР» / MANNER & MATTER
- РООММАТЕ
- Студия Лавданских
- Тираж 1/1
- A-HOUSE
- De Castelli x Stella Art Foundation
- GSL
- HERITAGE
- KILTA
- Space Four
- WE Gallery
- Yoomoota
ТИРАЖ:
- Е.К.АртБюро
- ALTMANS GALLERY
- ФОРМАТ ОДИН И ПРИНТМАФИЯ
- АртТюб Тираж / ArtTube Editions
- САБСТАНЦИЯ
ЦИФРА: Лаборатория «МЕСС» / MESS {XR Lab}
СООБЩЕСТВА:
- Ассоциация галерей / АГА
- ТЕО
Арт-платформа Cosmoscow проводит международную ярмарку с 2014 года. Событие объединяет коллекционеров, галеристов и художников. Помимо основной экспозиции, команда готовит параллельную программу с лекциями, выставками и экскурсиями в разных точках Москвы.
14-я Cosmoscow пройдет с 4 по 6 сентября на Верхней аллее, 6с1. Билеты поступят в продажу 3 августа на официальном сайте ярмарки.
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