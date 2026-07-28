Эксклюзив! 14-я ярмарка современного искусства Cosmoscow объявляет участников

4 сентября в пространстве «Тимирязев Центр» в Москве стартует 14-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Организаторы объявили список участников: в экспозицию этого года войдут стенды 108 галерей, 20 из которых появятся на Cosmoscow впервые.

Помимо ультрасовременного искусства из регионов России и мира, на ярмарке появятся работы признанных мастеров: Altmans Gallery предложит коллекционерам литографию Марка Шагала. Среди прочих стенды готовят петербургские KGallery, Jessica Gallery, Marina Gisich Gallery и Marina Gisich Projects, DiDi Gallery, Sobo Gallery, Name Gallery, MYTH Gallery, Joy Gallery, галереи Parazit и Anna Nova, а также Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ).

Галереи-участницы разделят на секции в зависимости от медиумов и модели работы. Проекты со своей выставочной площадкой и подтвержденным опытом работы с художниками попадут в секцию «База». Раздел «Контур» отведут галереям без постоянного пространства и с опытом работы меньше пяти лет. В «Тираж» войдут стенды с тиражной графикой и скульптурой, в «Цифру» — проекты в области технологий и медиа-арта, а также интернет-площадки. Дополнят экспозицию секции «Дизайн» (с фокусом на предметном дизайне) и «Сообщества» — для образовательных и просветительских проектов.