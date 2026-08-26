В Jessica Gallery открыли выставку «Август» с графикой Маши Ша

11 августа в Jessica Gallery на территории культурного квартала «Брусницын» стартовала персональная выставка «Август» видеохудожницы и графика Маши Ша. В экспозицию вошли полотна тонкой кальки, поверх которой Маша наносит экспрессивные штрихи и надписи.

Галерея ультрасовременного искусства Jessica работает в «Брусницыне» с 2024 года. Проект специализируется на прогрессивном искусстве молодых авторов, которые работают в разных техниках.

Маша Ша родилась на Чукотке и окончила магистратуру университета SUNY в Баффало. Ее произведения находятся в коллекциях Русского музея и ММОМА, а в 2024-м фонд Limonov Art Foundation представил моно-проект с графикой Маши на ярмарке Cosmoscow.