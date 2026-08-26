В Jessica Gallery открыли выставку «Август» с графикой Маши Ша

Проект курирует искусствовед Алексей Масляев.
11 августа в Jessica Gallery на территории культурного квартала «Брусницын» стартовала персональная выставка «Август» видеохудожницы и графика Маши Ша. В экспозицию вошли полотна тонкой кальки, поверх которой Маша наносит экспрессивные штрихи и надписи.
Галерея ультрасовременного искусства Jessica работает в «Брусницыне» с 2024 года. Проект специализируется на прогрессивном искусстве молодых авторов, которые работают в разных техниках.
Маша Ша родилась на Чукотке и окончила магистратуру университета SUNY в Баффало. Ее произведения находятся в коллекциях Русского музея и ММОМА, а в 2024-м фонд Limonov Art Foundation представил моно-проект с графикой Маши на ярмарке Cosmoscow.
В новую экспозицию среди прочих вошли работы, созданные художницей в Нью-Мехико. Куратором «Августа» стал искусствовед Алексей Масляев.
Впечатлениями о выставке поделилась критик и урбанист Мария Элькина:
Какая красивая экспозиция куратора Алексея Масляева — книжка, сквозь которую можно кое-где пройти. Технологичная, визуально чистая, красивая, идеально простая, и изобретательная, и увлекательная, как в историях про Алису.
Выставка называется «Август», она про мимолетность и ускользание, чувственную наполненность и тревожность одновременно, привязанность и обрывистость. Обо всем, что того гляди испортится и исчезнет, и работы сами по большей части на кальках, как прохладный ветерок.
Моя любимая, конечно, — «Будущее будет». Но это профдеформация урбаниста, а вообще есть и цитаты из Платонова. Тоже, конечно, обрывистые.
«Август» продлится до октября на Кожевенной линии, 30. Билеты продают на входе.
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