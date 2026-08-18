Петербургская Port Art Fair — самая прибыльная арт-ярмарка страны? Собака.ru проверила отчет платформы MyInvest.Art

О реальной экономике проекта рассказывает команда «Севкабель Порта».
Ярмарка Port Art Fair в «Севкабель Порту»
Этим летом онлайн-платформа для инвестиций в искусство MyInvest.Art выпустила обзор показателей российского арт-рынка в 2024 и 2025 году. В финансовую выборку включили 242 галереи, 12 аукционных домов, шесть ярмарок и 13 онлайн-площадок. Результаты MyReport.Art 2025 упоминало в своем материале авторитетное отраслевое медиа The Art Newspaper Russia.
Лидером среди всех российский ярмарок по выручке в 2025 году, согласно отчету, оказалась Port Art Fair — проект петербургского «Севкабель Порта». За год прирост выручки составил 11.1%: 780 880 000 рублей в 2025-м против 702 889 000 рублей в 2024-м. Такой вывод MyInvest.Art сделали на основании открытых данных о юридическом лице ООО «УК "СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ» (организатора ярмарки).
Редакция Собака.ru связалась с организаторами Port Art Fair, чтобы узнать, действительно ли молодая петербургская ярмарка, созданная в 2023 году, настолько финансово успешна.
Валентина Антюшина
Заместитель генерального директора «Севкабель Порта» — в разговоре с Собака.ru:
Port Art Fair — один из флагманских проектов собственного продакшена команды Севкабель Порта. Для нас это в первую очередь институциональная история: мы делаем ярмарку ради диалога между всеми участниками арт-сцены — художниками, галереями, партнерами.
Если говорить про экономику самой ярмарки: она выходит в ноль, и для нас это уже показатель успеха. Когда частный бизнес занимается собственным продакшеном, перед командой всегда стоят две задачи: сделать это медийным и сделать это не в убыток собственнику. Обе задачи мы решаем.
Что касается цифр в исследовании — коллеги за комментарием к нам не обращались и взяли данные из открытой базы. Но нужно понимать, что основной вид деятельности нашей управляющей компании — сдача в аренду недвижимости. Именно эта деятельность формирует те цифры выручки, которые попали в отчет. Соотносить их с экономикой ярмарки некорректно.
PAF — 2026 продала более 900 работ на сумму свыше 14 миллионов рублей. Ярмарка прошла с 21 по 24 мая. В событии участвовали 49 художников и 48 галерей, а посетили стенды 13 500 человек.
Доходы ярмарок искусства формирует, как правило, продажа стендов и билетов, спонсорских взносов, процент от продаж работ, а в случае с Port Art Fair — другая деятельность организатора, не имеющая никакого отношения к искусству. Таким образом, отчет платформы MyInvest.Art как минимум вызывает ряд вопросов о методах оценки рынка искусства и приведенных в нем данных.
О MyInvest.Art известно, что это проект сооснователя it-компании Self.team Владимира Шабасона. Под брендом развивают инвест-платформу и маркетплейс для художников и покупателей современного искусства. Компания отмечает перспективных авторов и оценивает ликвидность их работ с помощью искусственного интеллекта и анализа больших данных. Командой по машинному обучению в MyInvest.Art руководит заведующий Лабораторией управленческих нейронаук в ИБДА РАНХиГС Александр Диденко. Экспертами проекта, согласно его сайту, выступают коллекционер Сергей Лимонов, сооснователь и директор по развитию галереи SAMPLE и ярмаки BLAZAR Александра Лекомцева, куратор Сабина Чагина и другие арт-деятели.
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