Петербургская Port Art Fair — самая прибыльная арт-ярмарка страны? Собака.ru проверила отчет платформы MyInvest.Art

Этим летом онлайн-платформа для инвестиций в искусство MyInvest.Art выпустила обзор показателей российского арт-рынка в 2024 и 2025 году. В финансовую выборку включили 242 галереи, 12 аукционных домов, шесть ярмарок и 13 онлайн-площадок. Результаты MyReport.Art 2025 упоминало в своем материале авторитетное отраслевое медиа The Art Newspaper Russia.

Лидером среди всех российский ярмарок по выручке в 2025 году, согласно отчету, оказалась Port Art Fair — проект петербургского «Севкабель Порта». За год прирост выручки составил 11.1%: 780 880 000 рублей в 2025-м против 702 889 000 рублей в 2024-м. Такой вывод MyInvest.Art сделали на основании открытых данных о юридическом лице ООО «УК "СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ» (организатора ярмарки).

Редакция Собака.ru связалась с организаторами Port Art Fair, чтобы узнать, действительно ли молодая петербургская ярмарка, созданная в 2023 году, настолько финансово успешна.