Знакомьтесь, скульпторы Дмитрий и Даниил Каминкеры — участники первой выставки в сенсационном музее «ЗИЛАРТ» и идеологи кластера «Деревня художников» в Озерках

На самом деле «Деревня художников» — это не то чтобы деревня. Дома и мастерские разбросаны на большой территории между Шувалово и Коломягами — и это тоже часть концепции. «Мне нравится, что у нас нет компактного проживания — ненавижу вот это общежитие», — Дмитрий Каминкер до сих пор числится председателем правления этого ТО, а также его неформальным лидером. Но сам он считает так: «Я не хочу быть никому начальником, и никто не будет начальником мне». В 1990-х и в начале нулевых дом Каминкеров был настоящим местом силы: здесь собиралась не только богема, но и тогдашние власти — губернатор Владимир Яковлев и вице-губернатор Игорь Метельский, на чердаке снимали программу «Городок» с Олейниковым и Стояновым (продюсер программы жила неподалеку). Но самое главное — благодаря художникам неизбежно менялось городское пространство вокруг.

К 300-летию Петербурга у Среднего Суздальского озера появилась псевдомегалитическая скульптура «Каменный гребец» Дмитрия Каминкера, деньги на ее создание дал банк, условия простые — «делай что хочешь, но на открытии должен быть губернатор». И нужно было согласовать объект с районной администрацией. Дмитрий признается, что удалось это только потому, что принимающий решение суровый чиновник всю юность провел в археологических экспедициях. «Он сразу сказал: “Мегалиты — моя тема, найдем деньги, отдадим участок и будем делать!”» Общество ветеранов спортивной гребли восприняло гребца Каминкера как памятник всем гребцам: оказалось, что спортивная гребля появилась в дореволюционном Петербурге как раз на Среднем Суздальском озере.