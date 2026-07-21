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Искусство

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В Петербурге сносят галерею «Гараж»

Об этом сообщила автор и куратор проекта Марина Абаджева в социальных сетях.

Фото: Изображение предоставлено «Собака.ru» Мариной Абаджевой

В Петербурге сносят галерею «Гараж», где объединялись видеоарт и безобъектное искусство. Она располагалась в реальном гараже на 13-й линии Васильевского острова.

«Прямо сейчас происходит снос... Этот год и вся затея - было прекрасным путешествием. Спасибо всем, кто был в гаражном круге», — написала Абаджаева в телеграм-канале галереи.

Напомним, в конце апреля арт-пространство «Гараж» искало новое место в связи с тем, что гараж должны были снести до 3 мая, а двор нужно было освободить. Куратор галереи надеялась сохранить площадку — в апреле власти Петербурга еще не приняли окончательное решение о сносе гаражей на Васильевском острове.

«Гараж» — галерея видеоарта, перформанса и безобъектного искусства. Старое железное помещение выступало одновременно автором, формой или рамкой для произведений. Внутри этой «рамки» рождались перформансы, инсталляции видеоарта, безобъектные произведения и хэппенинг. За год работы в галерее провели девять выставок и фестиваль.

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