В Петербурге сносят галерею «Гараж», где объединялись видеоарт и безобъектное искусство. Она располагалась в реальном гараже на 13-й линии Васильевского острова.

«Прямо сейчас происходит снос... Этот год и вся затея - было прекрасным путешествием. Спасибо всем, кто был в гаражном круге», — написала Абаджаева в телеграм-канале галереи.

Напомним, в конце апреля арт-пространство «Гараж» искало новое место в связи с тем, что гараж должны были снести до 3 мая, а двор нужно было освободить. Куратор галереи надеялась сохранить площадку — в апреле власти Петербурга еще не приняли окончательное решение о сносе гаражей на Васильевском острове.

«Гараж» — галерея видеоарта, перформанса и безобъектного искусства. Старое железное помещение выступало одновременно автором, формой или рамкой для произведений. Внутри этой «рамки» рождались перформансы, инсталляции видеоарта, безобъектные произведения и хэппенинг. За год работы в галерее провели девять выставок и фестиваль.