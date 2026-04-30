Галерея Марины Абаджевой «Гараж» может сохранить площадку

Власти Петербурга пока не приняли окончательное решение о сносе гаражей на Васильевском острове, среди которых находится галерея видеоарта и безобъектного искусства «Гараж». Об этом комитет по контролю за имуществом Петербурга рассказал «Фонтанке». Ведомство получало обращение администрации Василеостровского района о самовольном благоустройстве на 13-й линии, но сейчас уточняет имущественный статус застройки.

Вчера художница Марина Абаджева сообщила, что ее галерея современного искусства «Гараж» ищет новое место. Вечером 28 апреля на стенах нынешней площадки проекта — реального гаража на 13-й линии Васильевского острова — появилось объявление о том, что постройку снесут и до 3 мая нужно освободить двор.

«Гараж» — галерея видеоарта, перформанса и безобъектного искусства. Старое железное помещение выступало одновременно автором, формой или рамкой для произведений. Внутри этой «рамки» рождались перформансы, инсталляции видеоарта, безобъектные произведения и хэппенинг. За год работы в галерее провели девять выставок и фестиваль.

Автор и куратор Марина Абаджева работает с хрупкими и уязвимыми формами искусства: партисипаторной скульптурой, перформансом и видеоартом. Такие произведения обычно событийны, а потому — недолговечны: не оставляют внятного следа в истории/памяти. С одной стороны, художница и сама фокусируется на коротком сроке их существования и постоянном обновлении, с другой — стремится к сохранению ускользающих форм.

Вчера Марина объявила, что ищет площадку, землю или проект, который готов вывезти галерею на свою территорию целиком, с железными стенами. На ближайшие три месяца у «Гаража» есть выставочный план и серия проектов с современными художниками Петербурга и других городов России.

ККИ примет решение о демонтаже или сохранении гаражей после проверки.

