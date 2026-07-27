Как в Эрмитаже собрали главный маст-си сезона — выставку 11 суперзвезд современного арта Индии? Рассказывают куратор Марина Шульц и коллекционеры Теребенины

Например?

МАРИНА: Спиральные кружевные лестницы Сумакши Сингх, одну из которых можно увидеть у нас на выставке, а другую — в Венеции на Биеннале, обычно описывают как рефлексию на тему утраты отчего дома художницы в Нью-Дели. Он был разрушен, и осталась только память. Но в какой-то момент Сумакши обратила внимание на то, что этот образ одновременно является для нее метафорой индуистской философии. Центральная опора лестницы становится позвоночным столбом с расположенными на нем чакрами, а по спирали снизу вверх движется энергия жизни. На такой уровень разговора не выйдешь, придя на ярмарку или в переписке по электронной почте.

А что с коклюшечным кружевом? Я слышала, Сумакши теперь его поклонница.

ЕКАТЕРИНА: Мы с Андреем увидели одну из кружевных колонн Сумакши два года назад на ярмарке в Дели. Влюбились и сразу же ее купили. Потом стали интересоваться, что это за автор, и предложили ей приехать в Россию. Оказалось, она в дружеских отношениях с Аниндитой. Та уже здесь была, поняла, что медведи не мешают трамвайному движению в России, и убедила приехать Сумакши. Они обе отправились в Суздаль, и Сумакши открыла для себя наше коклюшечное кружево, прошла мастер-класс. Теперь организуем ей резиденцию в Вологде для более глубокого обучения у местного мастера. Хорошо, что мы успели познакомиться и проникнуться друг к другу до того, как Сумакши пригласили на Венецианскую биеннале. С ее нынешним статусом уговорить ее приехать в Россию было бы сложнее. Глобально эта история про то, как важно коллекционерам выстраивать личное взаимопонимание с художником и действовать быстро и вовремя.