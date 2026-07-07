Работы Sad Face, Александра Жунева и еще 19 художников покажут на выставке «Стрит-арт хранения» о ностальгии

«Близкое далеко» открывается 18 июля.
Sad Face. Печальная матрешка
18 июля в «Стрит-арт хранении» стартует выставка «Близкое далеко». Проект объединит работы 21 художника из Калининграда, Уфы, Самары, Братска, Архангельска, Красноярска, Перми, Барнаула, Магадана, Новосибирска и Владимира. В экспозиции образы постсоветской России: панельные дома или растиражированные березы — раскрываются через локальные культурные коды, рефлексию художников о прошлом и о доме.
«Близкое далеко» среди прочих включает произведения пермских художников Sad Face (Алексея Илькаева) и Александра Жунева. В 2018 году Илькаев нарисовал огромное грустное лицо — главный образ в своей практике — на заледеневшей реке Каме. В том же году он провел акцию «Смерть не за горами»: заменил в главном туристическом арт-объекте Перми «Счастье не за горами», который стоит на городской набережной, слово «счастье» на «смерть». На новой выставке САХ появятся объекты из серии Sad Face «Печальная матрешка».
Александр Жунев — автор работы «Гагарин. Распятие». 12 апреля 2015 года День космонавтики совпал с Пасхой, и художник разместил на перекрестке улиц Советской и Куйбышева в Перми рисунок, на котором Юрий Гагарин распят на кресте, подобно Иисусу. Автор многочисленных граффити и полотен с героями культуры и поп-культуры, Жунев ушел из жизни 9 августа 2018 от остановки сердца. «Близкое далеко» представит одну из самых узнаваемых его работ — портрет Сергея Есенина на стене долгостроя в центре Перми.
Среди других авторов выставки — Алексей Акимов, Александр Блосяк, Андрей Сяйлев, Алексей Шидловский, Артем Хазанов (Shipao), Гриша Шаров, Данил Данот, Кирилл Ведерников, Константин Жила, Мансур Зияев, Михаил Трещев, Семыч С, Б, Павел Плетнев, Фрол Веселый, Фрукты-Врукты, El Kartoon, Ffchw и Jön. Куратором проекта стал Семен Некрасов.
«Стрит-арт хранение» коллекционирует, хранит, изучает и популяризирует творчество художников «уличной волны». В коллекции — более 800 объектов из фондов живописи, графики, скульптуры и редкой книги. САХ представляет более 140 авторов из 12 городов России.
«Близкое далеко» — центральная часть в трилогии выставок САХ и пространства AIKI Terrasa. Вместе проекты проводят трехчастное исследование региональных сцен российского уличного искусства. Первой стала экспозиция «Чур не я!», которая открылась 19 июня в AIKI terrasa и объединила работы Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto и alesha.
Новая выставка пробудет с 18 июля по 14 сентября на Кожевенной линии, 40Е. Вход по билетам «Стрит-арт хранения».
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