Работы Sad Face, Александра Жунева и еще 19 художников покажут на выставке «Стрит-арт хранения» о ностальгии

18 июля в «Стрит-арт хранении» стартует выставка «Близкое далеко». Проект объединит работы 21 художника из Калининграда, Уфы, Самары, Братска, Архангельска, Красноярска, Перми, Барнаула, Магадана, Новосибирска и Владимира. В экспозиции образы постсоветской России: панельные дома или растиражированные березы — раскрываются через локальные культурные коды, рефлексию художников о прошлом и о доме.

«Близкое далеко» среди прочих включает произведения пермских художников Sad Face (Алексея Илькаева) и Александра Жунева. В 2018 году Илькаев нарисовал огромное грустное лицо — главный образ в своей практике — на заледеневшей реке Каме. В том же году он провел акцию «Смерть не за горами»: заменил в главном туристическом арт-объекте Перми «Счастье не за горами», который стоит на городской набережной, слово «счастье» на «смерть». На новой выставке САХ появятся объекты из серии Sad Face «Печальная матрешка».

Александр Жунев — автор работы «Гагарин. Распятие». 12 апреля 2015 года День космонавтики совпал с Пасхой, и художник разместил на перекрестке улиц Советской и Куйбышева в Перми рисунок, на котором Юрий Гагарин распят на кресте, подобно Иисусу. Автор многочисленных граффити и полотен с героями культуры и поп-культуры, Жунев ушел из жизни 9 августа 2018 от остановки сердца. «Близкое далеко» представит одну из самых узнаваемых его работ — портрет Сергея Есенина на стене долгостроя в центре Перми.