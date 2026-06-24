Портреты спортсменов-крашей (и очень много лифчиков!) покажут на выставке «Пот и слезы» в галерее «Гараж»

26 июня в галерее безобъектного искусства «Гараж» открывается персональная выставка Марии Траутвейн «Пот и слезы». Художница представит инсталляцию, в которой живописные портреты «спортсменов-крашей»: Андрея Аршавина, Александра Овечкина, Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и Евгения Малкина — утопают в куче женского белья.

«Гараж» — галерея видеоарта, перформанса и безобъектного искусства в настоящем гараже на Васильевском острове. Железное помещение выступает одновременно автором, формой или рамкой для произведений.

29 апреля основательница галереи, художница Марина Абаджева сообщила, что «Гараж» ищет новое место. Накануне вечером на его стенах появилось объявление о том, что постройку снесут и до 3 мая нужно освободить двор. Позже власти Петербурга занялись проверкой имущественного статуса гаражей на 13-й линии, и до сих пор неизвестно, когда именно галерею снесут.