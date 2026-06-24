Портреты спортсменов-крашей (и очень много лифчиков!) покажут на выставке «Пот и слезы» в галерее «Гараж»

Персональный проект Марии Траутвейн начнет работу 26 июня.
26 июня в галерее безобъектного искусства «Гараж» открывается персональная выставка Марии Траутвейн «Пот и слезы». Художница представит инсталляцию, в которой живописные портреты «спортсменов-крашей»: Андрея Аршавина, Александра Овечкина, Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и Евгения Малкина — утопают в куче женского белья.
«Гараж» — галерея видеоарта, перформанса и безобъектного искусства в настоящем гараже на Васильевском острове. Железное помещение выступает одновременно автором, формой или рамкой для произведений.
29 апреля основательница галереи, художница Марина Абаджева сообщила, что «Гараж» ищет новое место. Накануне вечером на его стенах появилось объявление о том, что постройку снесут и до 3 мая нужно освободить двор. Позже власти Петербурга занялись проверкой имущественного статуса гаражей на 13-й линии, и до сих пор неизвестно, когда именно галерею снесут.
В проекте «Пот и слезы» брутальная эстетика выставочного пространства смешивается с пастельной нежностью, постельной иронией и романтическими проекциями. Портреты спортсменов для выставки художнице Марии Траутвейн помогли выбрать самые близкие ей, но далекие от спорта женщины: мать и сестра. Девичью экспозицию дополняет тетрадь, в которой посетительницы (и посетители!) могут писать о своих сердечных волнениях.
Траутвейн — мультидисциплинарный автор, академист и монументалист. Работы Марии появлялись на ярмарках Port Art Fair и Third Place Art Fair, а также выставках Пекина, Цюриха, Вены, Калининграда и Москвы. Художница родилась в Барнауле, но живет и работает в Петербурге.
«Я использую язык "красивой" живописи, ренессансные ракурсы, "рекламные" цвета, узнаваемые сюжеты как приманку. Но за этой эстетикой прячутся противоречия, острые социальные комментарии, ирония, личные травмы и абсурд повседневности. Я заигрываю с академизмом и поп-культурой, чтобы обнажить механизмы, которыми общество формирует наши интимные переживания, страхи и стыд. Зритель, ожидающий декоративности, сталкивается с дискомфортом и вынужден искать подтекст», — объясняет свой замысел автор «Пота и слез».
Выставка пробудет на 13-й линии В.О., 80, к.2 (гараж в глубине двора) с 26 июня до сноса галереи. Вход свободный, для посещения нужна запись.
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