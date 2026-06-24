Алексей Конаков и Надежда Плунгян обсудят сверхреальность, мистику, сон и бред в культуре и повседневности СССР

25 июня в «Летнем театре» Новой Голландии пройдет дискуссия, приуроченная к выходу книги петербургского историка искусства Данилы Люкшина «Наши товарищи или мелкобуржуазные мистики?» о восприятии европейского сюрреализма в СССР 1920 — 1930-х годов. Автор монографии Люкшин, а также искусствовед Надежда Плунгян и писатель Алексей Конаков обсудят посторонние и потусторонние культуры советского периода.

Алексей Конаков — независимый исследователь позднесоветской культуры и литературы, лауреат Премии Андрея Белого (2016), автор книг «Вторая вненаходимая: очерки неофициальной литературы СССР» (2017), «Убывающий мир: история "невероятного" в позднем СССР» (2022), а также романа-сенсации «Табия тридцать два» (2024). По мнению Надежды Плунгян, монография Конакова о «советском невероятном» наметила целое научное направление, продолжением которого можно считать новую книгу Данилы Люкшина.

Сама Плунгян — кандидат искусствоведения, историк искусства, независимый куратор и критик — в 2025 году выпустила работу «Сюрреализм в стране большевиков», написанную в соавторстве с Александрой Селивановой. Среди других работ Надежды — книга «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, “бывшая” и другие в искусстве 1917–1939 годов», тему которой продолжила выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» под кураторством Плунгян и Ксении Гусевой.

На дискуссии 25 июня Люкшин, Конаков и Плунгян поговорят о том, почему потустороннее, мистическое и сюрреалистическое измерения выступали одной из ярких основ советской культуры. Исследователи постараются ответить на вопрос, можно ли все-таки считать эти явления «товарищескими».

Встреча начнется в 19:30 на набережной Адмиралтейского канала, 2. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

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