«Пушкинская-10» отметит 37-летие. В программе — читка подростковых дневников оттепели, диджей-сет Ильи SymphoCat и создание зина

27 июня, в последнюю субботу месяца, арт-центр «Пушкинская-10» отметит свое 37-летие. Петербуржцев приглашают на домашний праздник с открытыми мастерскими, перформансами, музыкой, выставками и тортом. Тема этого года — реакция на турбулентность современного мира, размышления о временном и вечном в эпоху постоянных перемен.

«Пушкинская-10» ведет историю с 1989 года, когда в расселенном под капитальный ремонт доме по известному адресу обосновались независимые художники и музыканты. В 1998 году Товарищество «Свободная культура», которое создали для управления арт-центром, учредило первый в России Музей нонконформистского искусства. Следом в стенах дома на Пушкинской расположились более 30 творческих мастерских и галерей.

30 мая этого года на «Пушкинской-10» открылся филиал книжного магазина «Порядок слов» — он существует под названием «P.S.». 27 июня в 17:30 в книжном пройдет читка дневников подростков оттепели. С отрывками, собранными архивным проектом «Прожито», выступят поэты и поэтессы Станислава Могилева, Варвара Недеогло, Дарья Фоменко и Михаил Дорогов.

В 15:30 в большом зале Музея нонконформистского искусства открывается выставка «Временное и Вечное» с работами художников арт-центра. Музей «Реалии Русского Рока» в 16:00 покажет неизвестную запись квартирника Виктора Цоя, сделанную в 1985-м. Также гостей ждут мастер-классы по переплету (14:00, галерея «Арт-Лига») и созданию зинов (13:00, галерея «Самиздат»).

День рождения дома стартует 27 июня в 12:00. Полная программа доступна на сайте праздника. Вход свободный, нужна регистрация.

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