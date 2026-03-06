Книжный магазин «Порядок слов» откроет филиал в арт-центре «Пушкинская-10» в апреле

10 апреля книжный магазин «Порядок слов» планирует открыть точку в арт-центре «Пушкинская-10». Команда объявила краудфандинг для обустройства филиала: в обмен на литературные и художественные лоты книготорговцы собирают 250 тысяч рублей.

Новый магазин будет тесно сотрудничать с галереями и резидентами «Пушкинской-10». Предвосхищая атмосферу места, создатели обещают армянский кофе на песке, конфеты «Ленинградские» и полки с книгами о неофициальном искусстве и литературе XX века, а также «старомодный авангард» и современный самиздат.

Сбор открыли на покупку мебели: стеллажей и столов для книг, стульев. Также нужны материалы для ремонта, техника (включая кассу), ховоли (аппарат для приготовления кофе на песке) и посуда в мини-кофейню.

«Порядок слов» открылся в 2010 году, став одним из первых независимых книжных Петербурга. В магазине проходят кинопоказы, встречи с авторами, лекции и презентации. На полках можно найти художественную литературу, нон-фикшн, книги о кино и театре, мемуаристику, публицистику, философские и социологические тексты. В конце 2024-го книжный оказался на грани закрытия — тогда магазин выстоял благодаря поддержке читателей. В январе этого года спот на Фонтанке отпраздновал 16-летие, а накануне анонсировал открытие нового филиала.

Поддержать «Порядок слов» можно простым донатом или покупкой лотов. Среди них: графика Полины Заславской, книга Надежды Васильевой «Придумай мне судьбу», уникальный трехтомник Музея нонконформистского искусства, абонемент на все события «Пушкинской-10» и подписка на все будущие книги издательства «Порядок слов». Коллекционные лоты будут добавлять и обновлять в режиме реального времени.