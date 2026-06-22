Работы Вадима Михайлова, Владимира Козина и Коли Садовника покажут в католическом храме на Минеральной улице

Выставку «Практики Свободы / Тайник» (35+ авторов!) откроют 25 июня.
Андрей Сикорский. Человек это дом
25 июня в Храме Посещения Пресвятой Девой Марией Святой Елизаветы открывается выставка «Практики Свободы / Тайник». Около 40 авторов представят свои работы в разных медиумах. Среди участников экспозиции — Владимир Козин, Вадим Михайлов, Коля Садовник, Вера Светлова, Алиса Деточкина, Константин Ужве и Андрей Сикорский.
Мика Михайлова готовит оперный перформанс. Кураторами стали Константин Козлов и Константин Лебедев.
Выставку организовали вокруг образа тайной комнаты — подобные помещения средневековых храмов называют криптой. Выбор действующей католической церкви в качестве площадки делает проект «Практики Свободы» сайт-специфичным: место выступит неотъемлемой частью высказывания.
Архитектурный тайник символизирует интимное пространство человека, в котором кроются вопросы, святыни и надежды. Для самих художников коллективная выставка превращается в размышление о границах внутренней и внешней свободы в творчестве.
«Практики Свободы» начнутся 25 июня в 18:00 и пробудут до 28 июня включительно на Минеральной, 21д. Вход за пожертвование от любой суммы.
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