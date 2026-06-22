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Искусство

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Работы Вадима Михайлова, Владимира Козина и Коли Садовника покажут в католическом храме на Минеральной улице

Выставку «Практики Свободы / Тайник» (35+ авторов!) откроют 25 июня.

Андрей Сикорский. Человек это дом
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Константином Козловым

Андрей Сикорский. Человек это дом

25 июня в Храме Посещения Пресвятой Девой Марией Святой Елизаветы открывается выставка «Практики Свободы / Тайник». Около 40 авторов представят свои работы в разных медиумах. Среди участников экспозиции — Владимир Козин, Вадим Михайлов, Коля Садовник, Вера Светлова, Алиса Деточкина, Константин Ужве и Андрей Сикорский.

Мика Михайлова готовит оперный перформанс. Кураторами стали Константин Козлов и Константин Лебедев.

Выставку организовали вокруг образа тайной комнаты — подобные помещения средневековых храмов называют криптой. Выбор действующей католической церкви в качестве площадки делает проект «Практики Свободы» сайт-специфичным: место выступит неотъемлемой частью высказывания.

Анастасия Мячина. Охота на кроликов 1. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Константином Козловым

Анастасия Мячина. Охота на кроликов 1. 2025

 

Юлия Рибетки. Там, где гуляют овцы (из «Молочной серии»)
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Константином Козловым

Юлия Рибетки. Там, где гуляют овцы (из «Молочной серии»)

 

Марина Копнина. Поле (из серии «Наэлектризованная земля»)
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Константином Козловым

Марина Копнина. Поле (из серии «Наэлектризованная земля»)

 

Архитектурный тайник символизирует интимное пространство человека, в котором кроются вопросы, святыни и надежды. Для самих художников коллективная выставка превращается в размышление о границах внутренней и внешней свободы в творчестве.

«Практики Свободы» начнутся 25 июня в 18:00 и пробудут до 28 июня включительно на Минеральной, 21д. Вход за пожертвование от любой суммы.

16+

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