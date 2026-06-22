Работы Вадима Михайлова, Владимира Козина и Коли Садовника покажут в католическом храме на Минеральной улице

Архитектурный тайник символизирует интимное пространство человека, в котором кроются вопросы, святыни и надежды. Для самих художников коллективная выставка превращается в размышление о границах внутренней и внешней свободы в творчестве.

«Практики Свободы» начнутся 25 июня в 18:00 и пробудут до 28 июня включительно на Минеральной, 21д. Вход за пожертвование от любой суммы.

16+