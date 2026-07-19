Как Вадим Михайлов превратился из пермского ноунейма в актуальнейшего (и дорогостоящего) художника Петербурга?

Это было во время Пермской культурной революции? Когда в городе открыли Музей современного искусства и поставили арт-объект в виде большой красной буквы «П»?

Ага. Пока все это движение у нас не началось, мы жили, не особо представляя, что происходит не только в мировой, но даже в московской арт-сфере. Единственным источником информации был журнал «Новый мир искусства», который, кстати, издавался в Петербурге. В 2009 году у нас в Перми на Речном вокзале открылся Музей современного искусства, куда приехали все крутые чуваки, и с ними можно было вживую пообщаться, посмотреть, что они делают. У меня был опыт создания сценографии для одного из спектаклей пермского театра «Сцена-Молот» Эдуарда Боякова — это была институция московского уровня. Когда «революцию» начали сворачивать, пермские ребята постепенно стали разъезжаться, и я в итоге тоже уехал.

Кем еще ты успел поработать, пока окончательно не выбрал искусство?

Много кем: в багетной мастерской, рабочим в типографии, даже в цирке униформистом работал — ассистировал артистам на манеже, правда, меня хватило месяца на три. Даже в цеху ДЛТ по изготовлению объектов для витрин трудился, но мне доверяли только самую черную работу. В Перми я был репортажным фотографом. В нулевые работал в газете «Комсомольская правда», меня отправляли с репортером в разные города края. Знаешь, что прикольно? Удостоверение «Комсомолки» было тогда вездеходом: с ним человека пропускали куда угодно.

Как произошло, что ты разорвал эту череду разномастных работ и начал зарабатывать серьезные деньги искусством?

Коллекционер Сергей Лимонов по наводке художника Саши Цикаришвили, сооснователя групп «Север-7», «Цветы Джонджоли» и галереи Sobo, купил у меня работу за хорошие деньги, и я уволился из типографии. С тех пор работаю только художником. Эту свободу очень страшно потерять, хотя я, если что, всегда могу на завод вернуться. Было время, когда по полгода ничего не продавалось. Я буквально жил от Cosmoscow до Cosmoscow, проедал заработанное за год — но, кстати, денег хватало. Сейчас все намного лучше, но в любой момент мною могут перестать интересоваться.

Твой личный ад художника как выглядит?

Быть от кого-то зависимым.

Сейчас ты не чувствуешь, что зависишь от своей «материнской» MYTH Gallery, которая три раза показала тебя на Cosmoscow и сделала моностенд на 1703 — помимо персоналок и продюсирования твоего попадания в арт-резиденцию в Париже?

Мои галеристки хорошо делают свое дело, а я — свое. У нас хорошие отношения, ну, я хотел бы так думать. Чего бы я точно не хотел — так это работать на заказ для людей, которые в искусстве ничего не понимают. Я такое делал в Перми — мне совсем не понравилось.

Что у тебя заказывали?

Интерьерные картины, всякие абстракции. Я делаю прикольную картину, а мне говорят: «А что за цвет такой? Не подходит под мою подушку». Потом эту картину уже никто не возьмет, потому что я ее под конкретную подушку сделал. У всех же разные подушки.

Живопись «под подушки» ушла, но сами подушки остались. Часто твои работы — разные предметы, от деревяшек до плащей, и на каждой какой-то текст. Над вратами ада в «Божественной комедии» было написано: «Оставь надежду, всяк сюда входящий» — это буквально один из первых литературных мемов. И у тебя получаются мемы. Вот советский вымпел, а на нем написано «За что?». Помнишь, была шутка: «А мне будет за это что-то: вымпел или хотя бы ручка?» — «Нет, просто почет и респект!»

Слушай, я же не очень умею рисовать, но мне хочется высказаться, и поэтому я использую текст. На самом деле я могу что-то нарисовать, но хочется передать мысль быстрее и четче. Поэтому текст. Я вообще человек словесно-литературного типа.

Ты не думал книги писать?

В начале нулевых я этим занимался — писал стихи, прозу, все подряд, но ничего не сохранилось. В какой-то момент понял: нафига мне это надо — и уничтожил. Но пока я не могу без текстов. Вот видишь, у меня работа в виде театрального номерка с надписью «Театр ПУХТО». Театр ПУХТО — это цирк, цирк безнадежности, потому что ПУХТО расшифровывается как «Пункт утилизации и хранения твердых отходов». Как я мог иначе изобразить? Словами-то сразу все понятно.

В какой момент происходит мэтч слова и предмета?

Сначала появляется предмет, затем идея и образ, к которому я подбираю текст. Важно, что я ничего не ищу специально: предмет должен сам меня найти. Например, выхожу я на улицу и вижу, что валяется какой-то коврик — если я чувствую, что он идет ко мне в руки, то я его беру. Специально я ничего не покупаю — только если предмет сам просит меня купить его.

Просит?

Да. Вещи, которые я нахожу, вступают со мной в контакт. Лежат две доски, но только одна меня позовет — без кавычек позовет. Она не выходит у меня из головы, поэтому я иду, забираю ее, мою и что-то на ней рисую. Или иду по Уделке и вдруг чувствую, что из кучи меня «ловит» взгляд. Это маленький игрушечный зайчик, и он на меня посмотрел. Я его купил за 20 рублей, и он со мной живет. Не знаю пока, куда его пристроить, потому что он самодостаточный.

Я завидую твоему зайчику: он самодостаточный и, можно сказать, уже в раю, а нам надо еще в чистилище заглянуть.