Скульптуры Андрея Кузькина из хлебного мякиша покажут впервые после реконструкции на выставке «Второй круг»

Экспозицию откроют 20 июня в пространстве Левашовского хлебозавода.
Андрей Кузькин. Герои левитации. Фигура после реконструкции
20 июня на Левашовском хлебозаводе открывается выставка «Андрей Кузькин. Второй круг». Персональный проект художника посвящен темам возвращения, памяти и преодоления. Центральным экспонатом станет инсталляция Кузькина «Герои левитации» — три четырехметровые человеческие фигуры из хлебного мякиша с солью.
Автор создал «Героев левитации» в 2010 году для проекта в Stella Art Foundation. Впоследствии работу показывали на выставках в России, Италии и Нидерландах, в том числе в параллельной программе 54-й Венецианской биеннале 2011 года. По словам Андрея, он использовал хлеб как символ еды и символ тела в христианской культуре.
В последние годы инсталляцию не экспонировали, и из-за условий хранения она оказалась в руинированном состоянии. Команда галереи Anna Nova организовала реконструкцию, в которую внесли значимый вклад коллекционеры Зоя Галеева, Денис Химиляйне и Игорь Суханов. Процесс занял более шести месяцев.
«Герои левитации» перешли в частную коллекцию Суханова. На выставке «Второй круг» восстановленные фигуры покажут впервые.
Также в залах Левашовского появится фотодокументация перформанса Андрея Кузькина, отсылающего к его работе 2008 года «По кругу». Художник около пяти часов двигался по кругу внутри деревянной опалубки, заполненной цементом. В центре конструкции закрепили толстую веревку, свободный конец которой Андрей обвязал вокруг пояса.
У выставки будет временная часть: она расскажет о путешествии Кузькина в село Потапьево Рязанской области в 2021 году. Художник искал следы предков и взял с собой деревянный чемодан, который принадлежал деду. До 28 июня экспонируют фотографии Андрея из поездки, вошедшие в книгу «Путешествие деревянного чемодана 2», и сам чемодан.
«Второй круг» пробудет с 20 июня по 16 августа на Барочной, 4а, стр. 1. Вход по билетам Левашовского хлебозавода.
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