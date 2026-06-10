Скульптуры Андрея Кузькина из хлебного мякиша покажут впервые после реконструкции на выставке «Второй круг»

20 июня на Левашовском хлебозаводе открывается выставка «Андрей Кузькин. Второй круг». Персональный проект художника посвящен темам возвращения, памяти и преодоления. Центральным экспонатом станет инсталляция Кузькина «Герои левитации» — три четырехметровые человеческие фигуры из хлебного мякиша с солью.

Автор создал «Героев левитации» в 2010 году для проекта в Stella Art Foundation. Впоследствии работу показывали на выставках в России, Италии и Нидерландах, в том числе в параллельной программе 54-й Венецианской биеннале 2011 года. По словам Андрея, он использовал хлеб как символ еды и символ тела в христианской культуре.

В последние годы инсталляцию не экспонировали, и из-за условий хранения она оказалась в руинированном состоянии. Команда галереи Anna Nova организовала реконструкцию, в которую внесли значимый вклад коллекционеры Зоя Галеева, Денис Химиляйне и Игорь Суханов. Процесс занял более шести месяцев.

«Герои левитации» перешли в частную коллекцию Суханова. На выставке «Второй круг» восстановленные фигуры покажут впервые.