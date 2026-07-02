Как Алла Манилова за 3 года сделала Русский музей самым популярным в стране?

3. На максимум включенность зрителя в музейные процессы сотрудники Русского музея выкрутили перед открытием экспозиции «Великий Карл». Вот прогрев, которому пора в учебники культурного маркетинга: реставраторы почти год в режиме реалити-шоу работали за стеклянной перегородкой прямо в зале №86 Корпуса Бенуа над восстановлением «Последнего дня Помпеи» романтиста Карла Брюллова — и сняли все поздние наслоения лака, через которые полотно смотрелось как через фильтр sepia. В итоге суперкартина о проснувшемся вулкане и премьера работы «Христос во гробе», за возвращением которой в страну буквально стояли спецагенты (полотно эмигрировало вместе с хозяином и почти затерялось в Европе!), принесли выставке звание всенародного хита и самой посещаемой в России за последние пять лет.