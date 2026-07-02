Как Алла Манилова за 3 года сделала Русский музей самым популярным в стране?

За три года директор Русского музея и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Глава культурной институции» Алла Манилова сделала его самым посещаемым в России. Жанр мегаретроспективы привлек публику стадионных масштабов: в 2025-м здесь побывали рекордные 5,1 миллиона человек. И мы знаем почему (правильно подсвеченные русский код, знаковые имена и соборность)!
Алла Юрьевна Манилова сфотографирована в Корпусе Бенуа Русского музея, где в лаборатории зала №86 проходила открытая реставрация шедевра Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Картина стала центральной в экспозиции на выставке «Великий Карл».
Разбираем феномен мегаретроспектив по штрихам — из недавних и будущих выставок Русского музея, от Куинджи до «Нашего авангарда»:
1. Главный квест осени-2025: попасть на грандиозную выставку из 150 мглистых пейзажей Крыма и Валаама кисти первого русского люминиста (светописца!) Архипа Куинджи, преодолев перманентный солдаут и очереди на вход. Музею пришлось открывать двери даже в свои выходные дни, но с допуском малыми экскурсионными группами по 15 человек. Одну из главных картин художника, «Ночь на Днепре», которая с годами еще больше потемнела из-за экспериментального состава красок, организатор пространства, отец жанра бумажной архитектуры Юрий Аввакумов вообще оставил в полумраке отдельного зала — точно как на ее первом сольном (вау-эффект 1880-го!) показе.
Архип Куинджи. Ладожское озеро. 1873
2. Иммерсивность в лайт-режиме давали и на ретроспективе к 175-летию предводителя «русского стиля» в живописи Виктора Васнецова: стены окрасили в цвет зимней ночи специально под заглавную «Снегурочку», а реальный декабрьский иней на окнах добавил сказочного вайба. Другие былинные и фольклорные герои встроились в морозную эстетику как влитые — даже те, кто, как «Ковер-самолет», пригнали за тысячу километров из Нижегородского художественного музея.
3. На максимум включенность зрителя в музейные процессы сотрудники Русского музея выкрутили перед открытием экспозиции «Великий Карл». Вот прогрев, которому пора в учебники культурного маркетинга: реставраторы почти год в режиме реалити-шоу работали за стеклянной перегородкой прямо в зале №86 Корпуса Бенуа над восстановлением «Последнего дня Помпеи» романтиста Карла Брюллова — и сняли все поздние наслоения лака, через которые полотно смотрелось как через фильтр sepia. В итоге суперкартина о проснувшемся вулкане и премьера работы «Христос во гробе», за возвращением которой в страну буквально стояли спецагенты (полотно эмигрировало вместе с хозяином и почти затерялось в Европе!), принесли выставке звание всенародного хита и самой посещаемой в России за последние пять лет.
Петр Кончаловский. Матадор. 1910
4. Актуальный выставочный маршрут по Русскому музею тоже пролегает через Корпус Бенуа: до сентября здесь открыт «Сад в цвету» — эталонная лента соцсетей начала XX века от представителя династии Суриковых-Михалковых-Кончаловских с комплиментарными портретами гостей, зарисовками с каникул в Испании и божественным фудконтентом маслом на холсте. Рекордное число работ «русского сезанниста» Петра Кончаловского (больше 170!) собрали из 18 музеев и семи частных коллекций.
Иван Шишкин. Корабельная роща. 1898
5. Ментальный ретрит обеспечит до ноября выставка всех известных полотен Ивана Шишкина — не только «Утро в сосновом лесу», но и 120 других медитативных пейзажей российских и швейцарских дубрав в рассветном зареве.
6. А сенсационный «Наш авангард» (энциклопедически разобранные по двадцати залам и десяти жанрам 400 работ Малевича, Кандинского, Шагала, Гончаровой, Филонова, Розановой из богатейшей коллекции ГРМ!) стал первой выставкой, которая просто не смогла закрыться. И стала частью постоянной экспозиции — музеем в музее, где можно увидеть объемные «контррельефы» Владимира Татлина и послушать оперу 1913 года на стихи Велимира Хлебникова.
7. В июне под салюты ПМЭФ в главном музейном здании, Михайловском дворце, открылась официальная выставка форума под названием «Великая» — триста портретов тех, кто получил бы премию «Женщины меняют имперский Петербург». Великими, впрочем, были не только сами героини (без спойлеров!), но и живописцы, которые их запечатлели, — от Ильи Репина и Валентина Серова до Бориса Кустодиева, Алексея Венецианова и братьев Маковских.
АНКЕТА для АЛЛЫ ЮРЬЕВНЫ МАНИЛОВОЙ/ от СОБАКА.RU
ИСКУССТВО/КРАСОТА
Все говорят о беспрецедентном уровне работ на выставке «Петр Кончаловский. Сад в цвету» — Русский музей собрал вместе и в одних залах то, что невозможно было собрать прежде. Скажите, а какое произведение здесь — редчайшее (и очень нравится вам!).
Портрет Сергея Прокофьева и «Натюрморт. Пионы в фаянсовой вазе».
Петр Кончаловский. Натюрморт. Пионы в фаянсовой вазе. 1949
Выставка «Наш авангард». Какое, на ваш взгляд, ее главное достижение?
Впервые люди открыли для себя самое крупное ценное и цельное, самое репрезентативное собрание русского авангарда в мире.
«Илллюзия света. Архип Куинджи» — какая работа Куинджи встает у вас перед глазами сразу, когда вспоминаете об этой выставке.
Наша «Лунная ночь на днепре» и «Христос в Гефсиманском саду» из Воронцовского дворца-музея.
Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880
«Иван Шишкин. Русский лес». Если бы с помощью ИИ вы могли бы прогуляться по одному из пейзажей Ивана Ивановича, какой холст вы бы выбрали для такой прогулки?
«Дорожка в лесу».
Иван Шишкин. Дорожка в лесу. 1880.
Что самое поразительное на выставке «Великая. Образ женщины в русском искусстве»? В чем ее уникальность?
Отталкиваясь от фантастической и при этом почти неизвестной судьбы хозяйки Михайловского дворца Великой княгини Елены Павловны мы показываем роль женщины в русской истории.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Виктория Ривьер
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