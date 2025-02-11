«Царевна Несмеяна», «Акробаты» и «Снегурочка»: 5 неочевидных картин выставки-блокбастера Васнецова в Русском музее

Главного сказочника в истории отечественной живописи Виктора Васнецова (1848-1926) исследователи называют «основоположником неорусского стиля», «предтечей символизма и модерна» и первооткрывателем «фольклорно-этнического жанра». Оценить лично, насколько справедливы эти громкие регалии и номинации, а также в чем новаторство художника, можно на выставке в Корпусе Бенуа Русского музея.

В ретроспективу вошли более 120 работ из 12 музеев, галерей и частных коллекций. Среди них — Третьяковская галерея, Вятский художественный музей В.М. и А. М. Васнецовых, Нижегородский художественный музей, дом-музей В.М. Васнецова, музей-заповедник «Абрамцево», музей-заповедник В.Д. Поленова, Галерея Ильи Глазунова и многие другие.

Экспозиция разделена на несколько тематических блоков: богатыри, сказки, бытовой жанр, религия, а также мебель и одежда по эскизам художника. На выставке можно увидеть практически все хрестоматийные работы Виктора Васнецова: от «Витязя на распутье» — до «Ковра-самолета». Из сенсаций — «Богатыри», которые впервые (!) покинули стены Третьяковской галереи. К классическому созерцанию полотен также добавлена технология дополненной реальности (с помощью нее сквозь резные рамы можно заглянуть в мир сказок), биография-таймлайн художника и мультимедийные выдержки из книг с его иллюстрациями.