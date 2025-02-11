«Царевна Несмеяна», «Акробаты» и «Снегурочка»: 5 неочевидных картин выставки-блокбастера Васнецова в Русском музее

До 23 июня в Русском музее проходит выставка-блокбастер к 175-летию Виктора Васнецова. В залах Корпуса Бенуа можно вблизи рассмотреть не только хрестоматийных «Богатырей», «Аленушку», «Царя Ивана Васильевича Грозного», «Ивана-царевича на Сером Волке», но и менее известные картины. Редакция Собака.ru рассказывает о нескольких работах, которые вы (возможно!) увидите впервые.
Выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения»
Главного сказочника в истории отечественной живописи Виктора Васнецова (1848-1926) исследователи называют «основоположником неорусского стиля», «предтечей символизма и модерна» и первооткрывателем «фольклорно-этнического жанра». Оценить лично, насколько справедливы эти громкие регалии и номинации, а также в чем новаторство художника, можно на выставке в Корпусе Бенуа Русского музея.
В ретроспективу вошли более 120 работ из 12 музеев, галерей и частных коллекций. Среди них — Третьяковская галерея, Вятский художественный музей В.М. и А. М. Васнецовых, Нижегородский художественный музей, дом-музей В.М. Васнецова, музей-заповедник «Абрамцево», музей-заповедник В.Д. Поленова, Галерея Ильи Глазунова и многие другие.
Экспозиция разделена на несколько тематических блоков: богатыри, сказки, бытовой жанр, религия, а также мебель и одежда по эскизам художника. На выставке можно увидеть практически все хрестоматийные работы Виктора Васнецова: от «Витязя на распутье» — до «Ковра-самолета». Из сенсаций — «Богатыри», которые впервые (!) покинули стены Третьяковской галереи. К классическому созерцанию полотен также добавлена технология дополненной реальности (с помощью нее сквозь резные рамы можно заглянуть в мир сказок), биография-таймлайн художника и мультимедийные выдержки из книг с его иллюстрациями.
Что не стоит пропускать?
«Баян», 1910 год
«Баян» (1910)
Еще со страниц «Родного слова» (и прочих хрестоматий) мы узнали, что былинные богатыри были одной из главных тем в творчестве Виктора Васнецова. Их образы он воображал еще ребенком, когда слушал в родном селе Лопьял Вятской губернии песни и сказки односельчан. Позже Васнецов одним из первых среди живописцев переосмыслил былинную тему и, несмотря на критику, был убежден в том, как важно отражать «размашистую» сторону русского народа.
«Баян» — одно из последних его полотен в цикле былинных работ и (по иронии) первая картина, с которой выставка в Русском музее стартует. Эскиз был создан еще в 1880-м, но был отложен из-за работы над «Богатырями». Хотя «баяном» в «Слове о полку Игореве» называют певца, не обманывайтесь: Васнецов не привязывается к этому образу, а, скорее, отражает тему духовной связи с воинами.
Как и прочие работы Виктора Васнецова в этом жанре, «Баян» отличается документальной правдивостью деталей, поэтической выразительностью образов, монументальностью композиции и эпической панорамой широких просторов (русской души и природы, само собой).
«Царевна Несмеяна», 1916 год
«Царевна Несмеяна» (1916)
Вдохновляясь новыми сборниками русского фольклора (Александра Афанасьева, Петра Киреевского и Владимира Даля), в 1880-е Виктор Васнецов впервые обращается к сказочной теме. Работы художника в этом жанре исследователи характеризуют как «гиперболизированные и таинственные, трогательные и убедительные».
«Царевна Несмеяна» — драматичная картина из цикла «Поэма семи сказок», над которым художник работал последние 25 лет жизни. Остальные шесть: «Спящая царевна», «Баба-Яга», «Царевна-лягушка», «Кощей Бессмертный», «Сивка-Бурка» и «Ковер-самолет». Через них живописец рассуждал о философии и религии, жизни и смерти, добре и зле.
По сюжету «Несмеяны» женихи ради наживы демонстрируют печальной принцессе всяческие танцевальные «па». Картина, при всей кажущейся простоте (и мемности), не лишена символизма: указывает на греховность человеческой натуры. Так, на стенах дворца изображены как добродетельные образы, так и осуждающие жадность и безмерные удовольствия.
«Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа)», 1877 год
«Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа)» (1877)
Хотя имя Васнецова тесно переплетено со сказочными и былинными нарративами, его первыми штудиями были пейзажи, сюжеты сельской жизни и портреты горожан. Как ученик Ивана Крамского (автора той самой «Неизвестной») и участник выставок передвижников в 1870-х он сперва следует их традициям: реализму, документальности, художественной выразительности, социальной направленности.
Сразу после окончания Академии художеств Виктор Васнецов отправляется во Францию, где создает свою самую крупную жанровую картину «Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа)». Выбор темы не случаен — подобные «праздники жизни» напоминали художнику милые сердцу гуляния на родине в Вятской губернии. Во французской версии Васнецова привлекали размах и яркость , а также единение непосредственных участников.
«Радость праведных о Господе. Преддверие рая», 1896 год
«Радость праведных о Господе. Преддверие рая» (1896)
При жизни Виктор Васнецов был известен более всего, как создатель монументальной религиозной живописи. У него появились последователи и подражатели, а репродукции его икон печатали огромными тиражами. Художника считали мастером, которому удалось, казалось бы, невозможное: возродить древнее искусство церковной стенописи.
Главной работой Васнецова в этом жанре считают росписи киевского Владимирского собора, над которыми он трудился более десяти лет (в 1885 — 1896 годах). «Радость праведных о Господе» как раз предназначалась для оформления главного купола. Это трехчастная композиция, которая впечатляет своим размахом (на выставке она занимает целый зал!). Художник изображает явление Царства Христова, описанное в тексте «Откровения» Иоанна Богослова с монументальными локациями (главный алтарь, город, райские врата) и множеством действующих лиц (архангелы, праведники, цари, святые, великомученики, князья).
«Снегурочка», 1899 год
«Снегурочка» (1899)
Виктор Васнецов почти не работал для театральной сцены (на его счету разве что эскизы к «Фаусту», «Русалке» и «Королю Лир»), но декорации и костюмы художника к «Снегурочке» стали новаторскими для российской сценографии. В 1881 году он придумал оформление спектакля в усадьбе Абрамцево для предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова. (Тот, кстати, заказал ему картины «Ковер-самолет», «Бой скифов со славянами», «Три царевны подземного царства»). Сам Виктор Васнецов в домашнем спектакле сыграл роль Деда Мороза, Илья Репин — боярина Бермяты, а Мамонтов — царя Берендея.
Через три года Васнецов повторил оформление «Снегурочки» — уже для Московской частной оперы Саввы Мамонтова. Тогда он впервые задумался о создании картины по мотивам печальной сказки. Снегурочка Виктора Васнецова получилась «прозрачно-призрачная», и ее любопытно рассматривать внимательнее — при сравнительно небольших размерах в картине множество деталей.
0+
Комментарии (0)