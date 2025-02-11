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Искусство

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«Царевна Несмеяна», «Акробаты» и «Снегурочка»: 5 неочевидных картин выставки-блокбастера Васнецова в Русском музее

До 23 июня в Русском музее проходит выставка-блокбастер к 175-летию Виктора Васнецова. В залах Корпуса Бенуа можно вблизи рассмотреть не только хрестоматийных «Богатырей», «Аленушку», «Царя Ивана Васильевича Грозного», «Ивана-царевича на Сером Волке», но и менее известные картины. Редакция Собака.ru рассказывает о нескольких работах, которые вы (возможно!) увидите впервые.

Выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения»
Изображение предоставлено Собака.ru «Русским музеем»

Выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения»

Главного сказочника в истории отечественной живописи Виктора Васнецова (1848-1926) исследователи называют «основоположником неорусского стиля», «предтечей символизма и модерна» и первооткрывателем «фольклорно-этнического жанра». Оценить лично, насколько справедливы эти громкие регалии и номинации, а также в чем новаторство художника, можно на выставке в Корпусе Бенуа Русского музея. 

В ретроспективу вошли более 120 работ из 12 музеев, галерей и частных коллекций. Среди них — Третьяковская галерея, Вятский художественный музей В.М. и А. М. Васнецовых, Нижегородский художественный музей, дом-музей В.М. Васнецова, музей-заповедник «Абрамцево», музей-заповедник В.Д. Поленова, Галерея Ильи Глазунова и многие другие.

Экспозиция разделена на несколько тематических блоков: богатыри, сказки, бытовой жанр, религия, а также мебель и одежда по эскизам художника. На выставке можно увидеть практически все хрестоматийные работы Виктора Васнецова: от «Витязя на распутье» — до «Ковра-самолета». Из сенсаций — «Богатыри», которые впервые (!) покинули стены Третьяковской галереи. К классическому созерцанию полотен также добавлена технология дополненной реальности (с помощью нее сквозь резные рамы можно заглянуть в мир сказок), биография-таймлайн художника и мультимедийные выдержки из книг с его иллюстрациями.

Что не стоит пропускать?

«Баян», 1910 год
Изоражение предоставлено Собака.ru «Русским музеем»

«Баян», 1910 год

«Баян» (1910)

Еще со страниц «Родного слова» (и прочих хрестоматий) мы узнали, что былинные богатыри были одной из главных тем в творчестве Виктора Васнецова. Их образы он воображал еще ребенком, когда слушал в родном селе Лопьял Вятской губернии песни и сказки односельчан. Позже Васнецов одним из первых среди живописцев переосмыслил былинную тему и, несмотря на критику, был убежден в том, как важно отражать «размашистую» сторону русского народа.

«Баян» — одно из последних его полотен в цикле былинных работ и (по иронии) первая картина, с которой выставка в Русском музее стартует. Эскиз был создан еще в 1880-м, но был отложен из-за работы над «Богатырями». Хотя «баяном» в «Слове о полку Игореве» называют певца, не обманывайтесь: Васнецов не привязывается к этому образу, а, скорее, отражает тему духовной связи с воинами.

Как и прочие работы Виктора Васнецова в этом жанре, «Баян» отличается документальной правдивостью деталей, поэтической выразительностью образов, монументальностью композиции и эпической панорамой широких просторов (русской души и природы, само собой).

«Царевна Несмеяна», 1916 год
Изображение предоставлено Собака.ru Третьяковской галереей

«Царевна Несмеяна», 1916 год

«Царевна Несмеяна» (1916)

Вдохновляясь новыми сборниками русского фольклора (Александра Афанасьева, Петра Киреевского и Владимира Даля), в 1880-е Виктор Васнецов впервые обращается к сказочной теме. Работы художника в этом жанре исследователи характеризуют как «гиперболизированные и таинственные, трогательные и убедительные».

«Царевна Несмеяна» — драматичная картина из цикла «Поэма семи сказок», над которым художник работал последние 25 лет жизни. Остальные шесть: «Спящая царевна», «Баба-Яга», «Царевна-лягушка», «Кощей Бессмертный», «Сивка-Бурка» и «Ковер-самолет». Через них живописец рассуждал о философии и религии, жизни и смерти, добре и зле.

По сюжету «Несмеяны» женихи ради наживы демонстрируют печальной принцессе всяческие танцевальные «па». Картина, при всей кажущейся простоте (и мемности), не лишена символизма: указывает на греховность человеческой натуры. Так, на стенах дворца изображены как добродетельные образы, так и осуждающие жадность и безмерные удовольствия.

«Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа)», 1877 год
Изображение предоставлено Собака.ru Русским музеем

«Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа)», 1877 год

«Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа)» (1877)

Хотя имя Васнецова тесно переплетено со сказочными и былинными нарративами, его первыми штудиями были пейзажи, сюжеты сельской жизни и портреты горожан. Как ученик Ивана Крамского (автора той самой «Неизвестной») и участник выставок передвижников в 1870-х он сперва следует их традициям: реализму, документальности, художественной выразительности, социальной направленности.

Сразу после окончания Академии художеств Виктор Васнецов отправляется во Францию, где создает свою самую крупную жанровую картину «Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа)». Выбор темы не случаен — подобные «праздники жизни» напоминали художнику милые сердцу гуляния на родине в Вятской губернии. Во французской версии Васнецова привлекали размах и яркость , а также единение непосредственных участников. 

«Радость праведных о Господе. Преддверие рая», 1896 год
Изображение предоставлено Собака.ru Третьяковской галереей

«Радость праведных о Господе. Преддверие рая», 1896 год

«Радость праведных о Господе. Преддверие рая» (1896)

При жизни Виктор Васнецов был известен более всего, как создатель монументальной религиозной живописи. У него появились последователи и подражатели, а репродукции его икон печатали огромными тиражами. Художника считали мастером, которому удалось, казалось бы, невозможное: возродить древнее искусство церковной стенописи.

Главной работой Васнецова в этом жанре считают росписи киевского Владимирского собора, над которыми он трудился более десяти лет (в 1885 — 1896 годах). «Радость праведных о Господе» как раз предназначалась для оформления главного купола. Это трехчастная композиция, которая впечатляет своим размахом (на выставке она занимает целый зал!). Художник изображает явление Царства Христова, описанное в тексте «Откровения» Иоанна Богослова с монументальными локациями (главный алтарь, город, райские врата) и множеством действующих лиц (архангелы, праведники, цари, святые, великомученики, князья).

«Снегурочка», 1899 год
Изображение предоставлено Собака.ru Третьяковской галереей

«Снегурочка», 1899 год

«Снегурочка» (1899)

Виктор Васнецов почти не работал для театральной сцены (на его счету разве что эскизы к «Фаусту», «Русалке» и «Королю Лир»), но декорации и костюмы художника к «Снегурочке» стали новаторскими для российской сценографии. В 1881 году он придумал оформление спектакля в усадьбе Абрамцево для предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова. (Тот, кстати, заказал ему картины «Ковер-самолет», «Бой скифов со славянами», «Три царевны подземного царства»). Сам Виктор Васнецов в домашнем спектакле сыграл роль Деда Мороза, Илья Репин — боярина Бермяты, а Мамонтов — царя Берендея.

Через три года Васнецов повторил оформление «Снегурочки» — уже для Московской частной оперы Саввы Мамонтова. Тогда он впервые задумался о создании картины по мотивам  печальной сказки. Снегурочка Виктора Васнецова получилась «прозрачно-призрачная», и ее любопытно рассматривать внимательнее — при сравнительно небольших размерах в картине множество деталей.

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