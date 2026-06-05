В галерее «Гараж» открывается «Маршрут-22» — выставка-документация о поездках в транспорте

Проект 61 художника из 27 городов в экспозиции с 4 июня.
4 июня в галерее видеоарта и безобъектного искусства «Гараж» открылась выставка «Маршрут-22». Экспозиция родилась из совместной практики школы современного искусства «ШОВ» и арт-дуэта МишМаш (Михаил Лейкин и Мария Сумнина) — всего 61 участник из 27 городов.
Каждый автор находил в своем городе транспорт, который идет по маршруту 22, садился в него и ехал, пока не возникало желания выйти (или до конечной), после чего делал фотографию триггера прекращения маршрута, его скриншот на карте и небольшой текст со своими ощущениями. В экспозицию вошла документация поездок, а также новая карта, для которой скриншоты всех маршрутов наложили друг на друга.
«Гараж» — галерея видеоарта, перформанса и безобъектного искусства в настоящем гараже на Васильевском острове. Железное помещение выступает одновременно автором, формой или рамкой для произведений.
29 апреля основательница галереи, художница Марина Абаджева сообщила, что «Гараж» ищет новое место. Накануне вечером на его стенах появилось объявление о том, что постройку снесут и до 3 мая нужно освободить двор.
30 апреля стало известно, что власти Петербурга пока не приняли окончательное решение о сносе гаражей на 13-й линии. Ведомство уточняло имущественный статус застройки.
«Маршрут-22» планируют экспонировать до 30 июня, но судьба «Гаража» непредсказуема. Марина Абаджева объявляла, что ищет площадку, землю или проект, который готов вывезти галерею на свою территорию целиком, с железными стенами.
Выставка открыта на 13-й линии В.О., 80, к.2 (гараж в глубине двора). Галерея работает по сеансам.
16+
Комментарии (0)