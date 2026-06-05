В галерее «Гараж» открывается «Маршрут-22» — выставка-документация о поездках в транспорте

«Гараж» — галерея видеоарта, перформанса и безобъектного искусства в настоящем гараже на Васильевском острове. Железное помещение выступает одновременно автором, формой или рамкой для произведений.

29 апреля основательница галереи, художница Марина Абаджева сообщила, что «Гараж» ищет новое место. Накануне вечером на его стенах появилось объявление о том, что постройку снесут и до 3 мая нужно освободить двор.

30 апреля стало известно, что власти Петербурга пока не приняли окончательное решение о сносе гаражей на 13-й линии. Ведомство уточняло имущественный статус застройки.

«Маршрут-22» планируют экспонировать до 30 июня, но судьба «Гаража» непредсказуема. Марина Абаджева объявляла, что ищет площадку, землю или проект, который готов вывезти галерею на свою территорию целиком, с железными стенами.

Выставка открыта на 13-й линии В.О., 80, к.2 (гараж в глубине двора). Галерея работает по сеансам.

16+