Русский музей покажет «Цирк»: более 150 произведений семьи Траугот в экспозиции с конца мая

27 мая в Западном павильоне Михайловского замка начнет работу проект «Цирк Г.А.В. Траугот». В экспозицию войдут свыше 150 произведений творческой династии — большинство из них прежде не показывали на выставках. Смысловым центром «Цирка» станут иллюстрации к повести Елены Кршижановской «Человек решает сам».

Г. А. В. Траугот — общая подпись Георгия Траугота, его сыновей Александра и Валерия. Выставку приурочили к 95-летию Александра Траугота, последнего представителя петербургской творческой династии.

Цирковые мотивы — «бродячий сюжет» в искусстве династии. Семейная коллекция включает зарисовки с натуры, сделанные Александром в 1940-е годы, а также книжные иллюстрации, над которыми художники работали вместе. Среди прочего впервые представят эскизы утерянных иллюстраций к книге «Цирк» Самуила Маршака. Посетители увидят линогравюры не вышедшей разрезной книги «Забавные клоуны», иллюстрации к сказкам Ганса Христиана Андерсена, станковые произведения и фарфоровые скульптуры.