Русский музей покажет «Цирк»: более 150 произведений семьи Траугот в экспозиции с конца мая

На выставке впервые представят эскизы утерянных иллюстраций к книге Маршака.

Г. А. В. Траугот. Иллюстрация к повести Елены Кршижановской «Человек решает сам». 1963
27 мая в Западном павильоне Михайловского замка начнет работу проект «Цирк Г.А.В. Траугот». В экспозицию войдут свыше 150 произведений творческой династии — большинство из них прежде не показывали на выставках. Смысловым центром «Цирка» станут иллюстрации к повести Елены Кршижановской «Человек решает сам».

Г. А. В. Траугот — общая подпись Георгия Траугота, его сыновей Александра и Валерия. Выставку приурочили к 95-летию Александра Траугота, последнего представителя петербургской творческой династии.

Цирковые мотивы — «бродячий сюжет» в искусстве династии. Семейная коллекция включает зарисовки с натуры, сделанные Александром в 1940-е годы, а также книжные иллюстрации, над которыми художники работали вместе. Среди прочего впервые представят эскизы утерянных иллюстраций к книге «Цирк» Самуила Маршака. Посетители увидят линогравюры не вышедшей разрезной книги «Забавные клоуны», иллюстрации к сказкам Ганса Христиана Андерсена, станковые произведения и фарфоровые скульптуры.

Александр Траугот. В цирке. Вторая половина 1940-х
Г. А. В. Траугот. Забавные клоуны. 1950-е
Г. А. В. Траугот. Цирк. 1950-е
Г. А. В. Траугот. Проект обложки для книги С. Маршака «Цирк». Конец 1950-х – начало 1960-х
Первая официально опубликованная книга, которую проиллюстрировали Трауготы, — «686 забавных превращений» — вышла в 1956 году. Художники оформили более двухсот литературных текстов, в том числе призведения Гомера, Апулея, Овидия, Перро, Шекспира, Гофмана, братьев Гримм, Гауфа, Петефи, Ростана, Метерлинка, Киплинга, Пушкина, Чехова, Куприна, Булгакова, Гоголя и Аксакова.

К новой выставке в Центре искусств и технологий Русского музея разработали мультимедийную программу. В залах появится анимация с работами Г. А. В., аркадная игра по мотивам их творчества и мэппинг (проекция с «оживлением») фарфоровых росписей.

«Цирк Г.А.В. Траугот» пробудет с 27 мая до 31 августа на Инженерной, 8. Вход по билетам музея.

