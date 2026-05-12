Игристая встреча, космо-вечеринка и спектакль-променад: в Петербурге пройдут культурные выходные «Май сосед»

Гуляния 23–24 мая входят в годовую программу «Коломна Феста».

Фото предоставлено организаторами «Коломна Фест»

23 и 24 мая в рамках годовой программы «Коломна Феста» пройдут культурные выходные «Май сосед». Лекции, выставки, встречи и гуляния посвящены искусству прошлого и настоящего. Среди главных событий — космо-вечеринка в KGallery, которую команды фестиваля и галереи организуют вместе.

«Коломна Фест» («Профессиональные петербуржцы года» по версии премии «Петербург будущего» — 2026!) ежегодно объединяет историю, современное искусство, гастрономию, театр и музыку. События программы за редким исключением бесплатны. Организует фестиваль Владимир Карпов — создатель пространства «Где бабуля?» в доме Старухи-процентщицы на Средней Подьяческой.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Культурного бюро и «Коломна Феста»
ПРОГРАММА ВЫХОДНЫХ «МАЙ СОСЕД»

23 и 24 мая:

  • с 9:00 до 23:00 / Большая Морская, 45 Коллективная выставка «Цветы не фрукты»
  • с 12:00 до 18:00 / Мастерская, 9 Дворовые гуляния: ярмарка, мастер-классы, лакомства
  • с 12:00 до 20:00 / набережная канала Грибоедова, 88-90 Выставка «95 лет истории «Петербург-концерта»
  • с 13:00 до 01:00 / Большая Морская, 45 Выставка Варвары Басковой «Тихий гул воспоминаний»

23 мая:

  • 13:00 / Мастерская, 9 Лекция «Художники «Мира искусства» в Коломне»
  • 15:00 / Мастерская, 9 Музыкальная лекция «Музыка творит мир. Категория звука в художественной вселенной А. А. Блока»
  • 16:00 / Средняя Подьяческая, 15 Финисаж «Выставки без лишнего»: показ коллекции проекта «Спасибо!» и Академии Штиглица
  • 18:00 / набережная Фонтанки, 24 Космо-вечеринка в KGallery (вход по билетам)

24 мая:

14:00 / Средняя Подьяческая, 15 Спектакль-променад по Петербургской Коломне «Жека из ЖЭКа»

16:00 / Мастерская, 9 Игристая встреча с театральным блогером Марией Скударновой

18:00 / Средняя Подьяческая, 15 Открытие выставки фотографа Насти «Девочка из 90-х» по мотивам Достоевского

Регистрацию на события откроют на сайте.

12+

