Игристая встреча, космо-вечеринка и спектакль-променад: в Петербурге пройдут культурные выходные «Май сосед»

Гуляния 23–24 мая входят в годовую программу «Коломна Феста».
23 и 24 мая в рамках годовой программы «Коломна Феста» пройдут культурные выходные «Май сосед». Лекции, выставки, встречи и гуляния посвящены искусству прошлого и настоящего. Среди главных событий — космо-вечеринка в KGallery, которую команды фестиваля и галереи организуют вместе.
«Коломна Фест» («Профессиональные петербуржцы года» по версии премии «Петербург будущего» — 2026!) ежегодно объединяет историю, современное искусство, гастрономию, театр и музыку. События программы за редким исключением бесплатны. Организует фестиваль Владимир Карпов — создатель пространства «Где бабуля?» в доме Старухи-процентщицы на Средней Подьяческой.
ПРОГРАММА ВЫХОДНЫХ «МАЙ СОСЕД»
23 и 24 мая:
- с 9:00 до 23:00 / Большая Морская, 45 Коллективная выставка «Цветы не фрукты»
- с 12:00 до 18:00 / Мастерская, 9 Дворовые гуляния: ярмарка, мастер-классы, лакомства
- с 12:00 до 20:00 / набережная канала Грибоедова, 88-90 Выставка «95 лет истории «Петербург-концерта»
- с 13:00 до 01:00 / Большая Морская, 45 Выставка Варвары Басковой «Тихий гул воспоминаний»
23 мая:
- 13:00 / Мастерская, 9 Лекция «Художники «Мира искусства» в Коломне»
- 15:00 / Мастерская, 9 Музыкальная лекция «Музыка творит мир. Категория звука в художественной вселенной А. А. Блока»
- 16:00 / Средняя Подьяческая, 15 Финисаж «Выставки без лишнего»: показ коллекции проекта «Спасибо!» и Академии Штиглица
- 18:00 / набережная Фонтанки, 24 Космо-вечеринка в KGallery (вход по билетам)
24 мая:
14:00 / Средняя Подьяческая, 15 Спектакль-променад по Петербургской Коломне «Жека из ЖЭКа»
16:00 / Мастерская, 9 Игристая встреча с театральным блогером Марией Скударновой
18:00 / Средняя Подьяческая, 15 Открытие выставки фотографа Насти «Девочка из 90-х» по мотивам Достоевского
