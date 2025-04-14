Александр и Лиза Цикаришвили

Сооснователи и кураторы:

Идея была где-то рядом уже давно. Останавливал только контекст и невероятная сложность всего. Нехватка пространства для эксперимента и совместного исследования языком современного искусства в городе просто очевидна. На самом деле, в Петербурге — не самом маленьком городе, — очень мало пространств, где может обитать современное искусство в каком-то экспериментальном формате. Из пространств, которые существуют не в форме коммерческой галереи, по сути, остались галерея Люда, небольшой проект галерея-мастерская НеНеМу, Navicula. Появилось пару новых самоорганизаций: Салон Красоты и ПОЛЯНА. По сути, эти проекты и создают среду (на ее руинах), пытаются дать новым художникам, новым голосам возможность стать видимыми. В каком-то аспекте идет и образовательная работа. Раньше, когда существовал наш проект Kunsthalle nummer sieben, закрывшийся три года назад, мы пытались делать то же. Оттуда вышли такие художники как Вадим Михайлов, Грехт, Иван Чемакин. Несмотря на тяжелые времена, мы чувствуем необходимость вернуться и продолжить нашу работу. И сейчас появилась такая возможность, благодаря поддержке со стороны Даниила, которому тоже показался важным и нужным наш проект, а также благодаря тому, что собралась команда друзей и единомышленников, таких как Даша и Сара. Мы хотим создать не классическую галерею, а междисциплинарный проект-исследование, в котором не будет людей-как-брендов, а будут индивидуальные голоса и пространство для диалога между ними. Сейчас очень важно найти и выработать язык, новояз, и поддержать новых художников, а также продолжить работу с авторами, с которыми работали и ранее и которым нужна площадка для реализации их идей, такими как Андрей Семенов или Ваня Чемакин, например. Мы не формулируем задачу так, что мы должны ‘отличаться’ от других галерей, вести себя как-то экстравагантно или агрессивно. Агрессии сейчас хватает, просто через край. И то, что эта агрессия перекинулась и в поле современного искусства, которое вроде как было призвано создать альтернативу таким дискурсам насилия, это самый парадоксальный и ужасный аспект, который мы наблюдаем сегодня. Именно поэтому нам кажется, что нужно начать активную работу, создать пространство для диалога, а не для перекрикивания друг друга. Мы чувствуем, что нужно восполнить пробел и работать, несмотря на критику и тяжелые времена для всех, и для совриска тоже. В нашем новом проекте Sobo мы хотим сделать акцент на междисциплинарных групповых проектах, перформансах, музыкальных событиях и публичной образовательной программе. Хочется вспомнить те времена, когда современное искусство было чем-то содержательным, пространством артикуляции новых идей, пусть сегодня мы и живем в условиях невозможности всего, в том числе, и высказывания.