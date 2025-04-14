Кураторы и художники запускают «междисциплинарный проект-исследование, в котором не будет людей-как-брендов, а будут индивидуальные голоса и пространство для диалога между ними». Пространство открывается выставкой Bad Script, в параллельной программе которой ждем выступление актера и кавер-боя Собака.ru Петра Скворцова.
Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», главный арт-дуэт города — художники и кураторы Александр и Лиза Цикаришвили, основатели галереи Kunsthalle nummer sieben и объединений «Север-7» и «Цветы Джонджоли», — вместе с куратором и исследователем, экс-главой Северо-Западного филиала ГМИИ имени Пушкина Дарьей Болдыревой, а также меценатом и коллекционером Даниилом Аплеевым (генеральным директором управляющей компании «Астра Управление активами») — создали новый проект: Sobo Gallery на Моховой улице. Название происходит от японского слова «бабушка».
В основе концепции — вдохновение «японским минимализмом, философией буто и культурным тропикализмом». В числе резидентов галереи — «Цветы Джонджоли», Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Алина Бровина, Маресий Иващенко и другие.
Помимо выставок, галерея запускает публичную программу — перформансы и образовательные проекты, посвященные современному искусству.
15 мая Sobo Gallery откроется групповой выставкой под кураторством Александра Цикаришвили Bad Script — междисциплинарным проектом на стыке искусства и кино, истории и семантики. Инсталляции, видео, фото, саунд-арт и объекты будут исследовать феномен «плохого сценария»: литературные клише, культурные мифы и киноштампы. В своих работах авторы отсылают к прозе советских шестидесятников, позднесоветскому кино, а также к радикальным произведениям Эда Кинхольца и Пола Маккарти.
Участники выставки: «Цветы Джонджоли», RTKN, Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Илья Шалашов, Петр Дьяков, Ярый Слав Неро, Алина Бровина, Егор Федоричев, Маресий Иващенко, Лев Казак, Коля Садовник и Антон Левин.
Проект сопровождается параллельной программой: лекциями по философии, литературе и кино, ридинг-группами и арт-медиациями. Ключевым событием станет перформативная читка пьесы Александра Цикаришвили «Предрассудки на глазу» — ее представит актер, брусникенец и кавер-бой Собака.ru Петр Скворцов под живой звук саунд-художников «Волчья математика» (Егор Федоричев, Петр Скворцов и Александр Цикаришвили).
Сооснователи и кураторы:
Идея была где-то рядом уже давно. Останавливал только контекст и невероятная сложность всего. Нехватка пространства для эксперимента и совместного исследования языком современного искусства в городе просто очевидна. На самом деле, в Петербурге — не самом маленьком городе, — очень мало пространств, где может обитать современное искусство в каком-то экспериментальном формате. Из пространств, которые существуют не в форме коммерческой галереи, по сути, остались галерея Люда, небольшой проект галерея-мастерская НеНеМу, Navicula. Появилось пару новых самоорганизаций: Салон Красоты и ПОЛЯНА. По сути, эти проекты и создают среду (на ее руинах), пытаются дать новым художникам, новым голосам возможность стать видимыми. В каком-то аспекте идет и образовательная работа. Раньше, когда существовал наш проект Kunsthalle nummer sieben, закрывшийся три года назад, мы пытались делать то же. Оттуда вышли такие художники как Вадим Михайлов, Грехт, Иван Чемакин. Несмотря на тяжелые времена, мы чувствуем необходимость вернуться и продолжить нашу работу. И сейчас появилась такая возможность, благодаря поддержке со стороны Даниила, которому тоже показался важным и нужным наш проект, а также благодаря тому, что собралась команда друзей и единомышленников, таких как Даша и Сара. Мы хотим создать не классическую галерею, а междисциплинарный проект-исследование, в котором не будет людей-как-брендов, а будут индивидуальные голоса и пространство для диалога между ними. Сейчас очень важно найти и выработать язык, новояз, и поддержать новых художников, а также продолжить работу с авторами, с которыми работали и ранее и которым нужна площадка для реализации их идей, такими как Андрей Семенов или Ваня Чемакин, например. Мы не формулируем задачу так, что мы должны ‘отличаться’ от других галерей, вести себя как-то экстравагантно или агрессивно. Агрессии сейчас хватает, просто через край. И то, что эта агрессия перекинулась и в поле современного искусства, которое вроде как было призвано создать альтернативу таким дискурсам насилия, это самый парадоксальный и ужасный аспект, который мы наблюдаем сегодня. Именно поэтому нам кажется, что нужно начать активную работу, создать пространство для диалога, а не для перекрикивания друг друга. Мы чувствуем, что нужно восполнить пробел и работать, несмотря на критику и тяжелые времена для всех, и для совриска тоже. В нашем новом проекте Sobo мы хотим сделать акцент на междисциплинарных групповых проектах, перформансах, музыкальных событиях и публичной образовательной программе. Хочется вспомнить те времена, когда современное искусство было чем-то содержательным, пространством артикуляции новых идей, пусть сегодня мы и живем в условиях невозможности всего, в том числе, и высказывания.
Программный директор:
Лиза с Сашей пригласили меня, потому что знают, меня как человека, который очень много лет создавал экспериментальные междисциплинарные публичные программы к выставкам современного искусства Эрмитажа, музея «Гараж» мои лаборатории с art&science направлением, проекты петербургского ГЦСИ. И я вижу своей задачей сделать качественную понятную сопроводительную программу к их выставкам, которая поддерживала бы их концепции, с одной стороны, а с другой — расширяла бы эти концепции путем не всегда очевидных ассоциативных рядов, становилась бы странным, ироничным, эклектичным комментарием. Так как галерея — это новое пространство, у нас есть сильное желание как раз сейчас (на этапе становления) экспериментировать с разными форматами, есть желание приглашать в качестве экспертов в публичную программу людей из очень разных областей — философов, драматургов, композиторов, филологов и поэтов, ученых — не только искусствоведов. Вообще в арт-среду сложно что-то привнести фундаментально новое в плане форматов событий, из последних очевидных новшеств на моей памяти — это были арт-медиации, принесенные мощным приливом Манифесты 10 в 2014 году. Но как я уже сказала, мы планируем пробовать разное, импровизировать, проверять гипотезы, отклоняться от норм, придерживаться тактик, но рисковать, а всего раскрывать я пока не могу.
Сооснователь галереи:
Я давно слежу за тем, что делают Саша и Лиза, благодаря тому, что мы с ними добрые друзья уже много лет. И я тоже вижу некоторую нехватку интересных пространств в Петербурге, моем родном городе, нехватку групповых проектов, которые становились бы чем-то экспериментальным, неожиданным, где можно было бы увидеть новых для себя авторов. Именно поэтому я решил поддержать идею этого проекта. Я профессионально занимаюсь инвестициями и думаю, что он станет важным вкладом в локальную художественную среду.
Выставка Bad Script открыта с 15 мая по 29 июня 2025 года в Sobo Gallery на Моховой улице, 27-29.
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