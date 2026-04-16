Левашовский хлебозавод продлил выставку графики Александра Константинова к текстам Кафки и Декарта

28 марта в культурном пространстве Левашовский хлебозавод открылась выставка «Размышления. Книги художника» с графикой художника Александра Константинова по текстам Франца Кафки и Рене Декарта. Экспозиция работ в жанре livre d’artiste («книга художника») — совместный проект галереи рор/off/art и образовательного проекта masters.

Карьера художника и архитектора Александра Константинова охватила более четырех десятилетий. Он начинал с реалистичных натюрмортов, пейзажей и моделей с натуры. Ранние рисунки пером и тушью имитировали техники старых мастеров: Константинов — поклонник Дюрера — создавал изображения, неотличимые от гравюр на меди, воспроизводил эффекты гравировки и травления.

В 80-х мастер отказался от фигур и объектов, а вместо них сосредоточился на структурировании самой бумаги. Фон в его работах обретал самостоятельный мотив, а штриховка на произведениях любого масштаба стала отличительной чертой авторского языка.