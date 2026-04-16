Левашовский хлебозавод продлил выставку графики Александра Константинова к текстам Кафки и Декарта

Экспозиция «Размышления. Книги художника», подготовленная вместе с галереей рор/off/art, открыта до 10 мая.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Левашовского хлебозавода

28 марта в культурном пространстве Левашовский хлебозавод открылась выставка «Размышления. Книги художника» с графикой художника Александра Константинова по текстам Франца Кафки и Рене Декарта. Экспозиция работ в жанре livre d’artiste («книга художника») — совместный проект галереи рор/off/art и образовательного проекта masters.

Карьера художника и архитектора Александра Константинова охватила более четырех десятилетий. Он начинал с реалистичных натюрмортов, пейзажей и моделей с натуры. Ранние рисунки пером и тушью имитировали техники старых мастеров: Константинов — поклонник Дюрера — создавал изображения, неотличимые от гравюр на меди, воспроизводил эффекты гравировки и травления.

В 80-х мастер отказался от фигур и объектов, а вместо них сосредоточился на структурировании самой бумаги. Фон в его работах обретал самостоятельный мотив, а штриховка на произведениях любого масштаба стала отличительной чертой авторского языка.

Математик по образованию и художник по призванию, Константинов превращал повседневные артефакты бюрократии: формуляры, линейки, миллиметровую бумагу — в художественные высказывания о второй природе человека. В экспозицию вошли четыре серии минималистских работ — «графических размышлений» к сочинениям Кафки и Декарта.

Выставка пробудет до 10 мая на Барочной, 4А. Для входа нужен единый билет — по нему же можно посмотреть фотовыставку «Страна Наума Грановского».

