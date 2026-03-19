Татьяна Черниговская расскажет, зачем людям искусство, на Малой сцене Ленсовета

Доктор биологических наук, психолог, преподаватель программы «Когнитивные исследования»

Юрий Лотман писал: «Необходимость искусства очевидна. Оно дает возможность человеку пройти не пройденной дорогой, пережить не пережитое в реальном мире, дает опыт того, что не случилось. То есть искусство – вторая жизнь». Мы привыкли, что люди науки — это одно, а искусства — другое, что это разные миры. Везде раньше писали, что деятели искусства — правополушарные, а науки — левополушарные. Это не так! Бывает правополушарная наука и левополушарное искусство.

Переиграть цифровой мир, в который мы сейчас попали, невозможно. Никто не может быть лучше суперкомпьютеров, потому что они не устают, у них не болит голова, они не влюбляются, не напиваются, не нервничают. Если мы встанем на одну дорогу со сверхпрограммами, то проиграем, но есть другая дорога — искусство. Открытия в науке происходят так же, как в художественном творчестве, никто не делает их с линейкой в руке, даже если это линейка-суперкомпьютер. Прорывы происходят на чужих полях. Открытие в квантовой механике приходит в голову, когда автор гуляет по полю, смотрит на бабочек и незабудки. Его так там прохватит, что он поймет все не о бабочках, а о науке. Гениальные изобретения делаются на досимвольном уровне, на правополушарном поле.