Pop-Up Gallery открывает вторую часть выставки Юстины Комиссаровой «Чужестранцы»

16 апреля в студии дизайна Chertogi стартует вторая часть выставки Юстины Комиссаровой «Чужестранцы». Мультидисциплинарный проект под кураторством Анны Заведий исследует состояние человека в мире, где ощущение устойчивости и принадлежности постоянно подвергают испытанию. В экспозицию войдут инсталляции, живопись, графика, объекты и видеоарт художницы, а дополнит их музыка композитора Константина Чистякова.

В марте путешествующая галерея Кати Поповой (Pop-Up Gallery) представила предыдущую экспозицию в пространстве Hovard Club. Если первая часть построена вокруг наблюдения и дистанции, то вторая развивает тему сближения и взаимодействия между людьми.

Петербургская художница Юстина Комиссарова работает с живописью, графикой и инсталляцией. В своем творчестве она исследует гендер, психоанализ и коллективные травмы. Название выставки отсылает к фигуре чужестранца как к состоянию современного человека в целом. Персонажи в работах Комиссаровой находятся в постоянном движении, словно в поиске опоры и возможности взаимного узнавания.

Выставка объединяет разные медиумы и строится как пространственный опыт, в котором зритель проходит путь от наблюдения к взаимодействию, от дистанции к попытке сближения.

Вторая часть нового проекта «Чужестранцы» пробудет с 16 апреля по 16 мая на Чапаева, 17 к. 2. Вход свободный.

