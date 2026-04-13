Pop-Up Gallery открывает вторую часть выставки Юстины Комиссаровой «Чужестранцы»

Проект продолжится 16 апреля в иммерсивной студии дизайна Chertogi.

Юстина Комиссарова. Из серии Venus. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства А

16 апреля в студии дизайна Chertogi стартует вторая часть выставки Юстины Комиссаровой «Чужестранцы». Мультидисциплинарный проект под кураторством Анны Заведий исследует состояние человека в мире, где ощущение устойчивости и принадлежности постоянно подвергают испытанию. В экспозицию войдут инсталляции, живопись, графика, объекты и видеоарт художницы, а дополнит их музыка композитора Константина Чистякова.

В марте путешествующая галерея Кати Поповой (Pop-Up Gallery) представила предыдущую экспозицию в пространстве Hovard Club. Если первая часть построена вокруг наблюдения и дистанции, то вторая развивает тему сближения и взаимодействия между людьми.

Петербургская художница Юстина Комиссарова работает с живописью, графикой и инсталляцией. В своем творчестве она исследует гендер, психоанализ и коллективные травмы. Название выставки отсылает к фигуре чужестранца как к состоянию современного человека в целом.

Название выставки отсылает к фигуре «чужестранца» — не только как к образу другого человека, но и как к состоянию современного человека в целом. Персонажи в работах Комиссаровой находятся в постоянном движении, словно в поиске опоры и возможности взаимного узнавания. Выставка объединяет разные медиумы и строится как пространственный опыт, в котором зритель проходит путь от наблюдения к взаимодействию, от дистанции к попытке сближения.

Вторая часть нового проекта «Чужестранцы» пробудет с 16 апреля по 16 мая на Чапаева, 17 к. 2. Вход свободный.

